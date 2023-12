Wer überträgt das Finale der Klub-WM heute im TV und Stream?

Am Freitag, den 22. Dezember, findet das Finale der Klub-WM in Saudi-Arabien zwischen Manchester City und Fluminense Rio de Janeiro statt. Wer überträgt die Partie live im TV und Stream?

Kurz vor Weihnachten hat Manchester City die Chance, sich noch einen Titel unter den Weihnachtsbaum zu legen. Im Finale der Klub-WM trifft ManCity am Freitagabend (19 Uhr) im saudi-arabischen Dschidda auf Fluminense Rio de Janeiro. Im Halbfinale am Dienstag brauchten die Citizens etwas Anlaufzeit, gewannen aber gegen die Urawa Red Diamonds am Ende souverän mit 3:0. Weil Fluminense vor dem Endspiel einen Tag mehr Pause hatte - der Copa-Libertadores-Sieger war am Montag gegen Al-Ahly (2:0) siegreich -, verordnete City-Trainer Pep Guardiola einen strikten Erholungsplan: "Schlafen, schlafen und nochmals schlafen!"

Für den Triple-Sieger wäre es der erste Titel bei einer Klub-Weltmeisterschaft. Die Skyblues müssen im Endspiel aber auf Erling Haaland, Kevin De Bruyne und Jeremy Doku verzichten. Das Trio stand nämlich nicht im Kader für das Halbfinale und ist deshalb nach FIFA-Regularien nicht für das Finale spielberechtigt.

Auch für Fluminense um den brasilianischen Nationaltrainer Fernando Diniz wäre es im Übrigen der erste Titel in diesem Wettbewerb. Die Statistik spricht aber klar für ManCity: Seit Chelseas Niederlage im Finale gegen Corinthians Sao Paulo 2012 ist immer der amtierende Champions-League-Sieger auch Klub-Weltmeister geworden.

Wo wird das Finale der Klub-WM übertragen?

Wie alle Partien der Klub-Weltmeisterschaft wird auch das Endspiel nicht live im TV übertragen, sondern ausschließlich im kostenlosen Livestream auf FIFA+ zu sehen sein. Sie können das Finale zudem im kicker-Liveticker verfolgen.

Das Finale der Klub-Weltmeisterschaft im Überblick

Partie: Manchester City gegen Fluminense Rio de Janeiro, Finale Klub-WM

Datum: Freitag, 22. Dezember 2023

Anstoßzeit: 19.00 Uhr

Ort: King Abdullah Stadion, Dschidda (Saudi-Arabien)

Übertragung: FIFA+