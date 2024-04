Wer überträgt das DFB-Pokal-Finale zwischen Kaiserslautern und Leverkusen live im TV & Stream?

Im Finale des DFB-Pokals treffen im Berliner Olympiastadion der 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen aufeinander. Wer überträgt das Finale des DFB-Pokals live im TV und Stream?

Es ist eine historische Chance, die sich dem 1. FC Kaiserslautern offenbart: Bislang hat es nur eine Mannschaft in der Geschichte des deutschen Pokals geschafft, als Zweitligist den Pokal zu gewinnen, 1992 gelang das Hannover 96 im Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach.

Nach einer weitestgehend verkorksten Zweitliga-Saison ist das Team von Trainer Friedhelm Funkel im DFB-Pokal obenauf und schaffte über Rot-Weiß Koblenz (5:0), den 1. FC Köln (3:2), den 1. FC Nürnberg (2:0), Hertha BSC (3:1) und schließlich den 1. FC Saarbrücken (2:0) den Einzug ins Finale von Berlin.

Wann findet das DFB-Pokal-Finale statt?

Dort treffen die Pfälzer auf den turmhohen Favoriten Bayer 04 Leverkusen, der im deutschen Fußball in dieser Saison das Maß aller Dinge ist. Anpfiff für das Finale im DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion ist am 25. Mai 2024 um 20 Uhr.

Die Werkself um Trainer Xabi Alonso musste im Pokal lediglich gegen den VfB Stuttgart im Viertelfinale etwas zittern, zeigten dort dann aber einmal mehr ihre Last-Minute-Stärke und setzte sich knapp durch (3:2). Alles andere als ein Sieg der aktuell besten deutschen Mannschaft wäre eine faustdicke Überraschung. Anlass zur Hoffnung für die Pfälzer: Drei der vier letzten DFB-Pokal-Duelle zwischen den beiden Klubs gingen an den 1. FC Kaiserslautern.

1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen übertragen?

Das Finale wird live in der ARD übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen Livestream in der Mediathek an. Außerdem wird die Partie auch vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker Live-Ticker (1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen)

Der Überblick

Partie: 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen, DFB-Pokal, Finale 2023/24

Datum: Samstag, 25. Mai 2024

Anstoßzeit: 20.00 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung: ARD, Sky