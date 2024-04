Trikots, Kabinen, Fanzonen: Alles rund ums DFB-Pokal-Finale

Beim obligatorischen Meeting der DFB-Pokal-Finalisten in Berlin sind etliche kleine Details geklärt worden, die auch für die mitreisenden Fans aus Kaiserslautern und Leverkusen interessant sind.

Am Montagmittag hat in Berlin ein Treffen zwischen dem DFB und den beiden Finalisten des DFB-Pokal-Finales 2024 stattgefunden. Dabei wurden letzte Details festgelegt - etwa, dass die offizielle Spielpaarung 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen lautet.

Zudem wurde bei dem Treffen die Kurvenverteilung ausgelost. Demnach werden die FCK-Fans das Endspiel am 25. Mai (20 Uhr, live in der ARD, bei Sky oder im kicker-LIVE!-Ticker) im Berliner Olympiastadion von der Ostkurve aus verfolgen, haben also den "Heimbereich" der Tribünen zugelost bekommen. Die Anhänger von Bayer Leverkusen werden rund um das Marathontor platziert.

Neben der Tribünenbelegung steht auch fest, wo die Feierlichkeiten der Fanlager in der Stadt stattfinden werden. Das Fanfest der Lauterer Anhänger steigt am Breitscheidplatz. Für die mitreisenden Fans von Bayer 04 gilt der Hammarskjöldplatz nahe der Messe als Anlaufstelle.

FCK trägt Sondertrikot

Eine weitere Auslosung ergab, dass die Heimkabine von den Leverkusenern belegt wird. Der 1. FC Kaiserslautern bekommt die Gästekabine.

Zudem wurde geklärt, wer in welchen Trikotfarben auflaufen wird. Bayer Leverkusen bekam den "First Pick" zugelost und spielt in seinem schwarz-roten Heimtrikot. Der Zweitligist aus der Pfalz wird im Pokalfinale in einem Sondertrikot auflaufen. Mehr wollte der FCK zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten, weitere Informationen dazu sollen "zu gegebener Zeit" erfolgen.