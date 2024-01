"Wendiger und technisch versierter Spieler": Regensburg verpflichtet Tallig

Erik Tallig schließt sich Jahn Regensburg an. Der Offensivmann empfahl sich bei den Oberpfälzern zuletzt als Probespieler und erhält nun einen Vertrag bis Saisonende.

Jahn Regensburg hat den ersten Neuzugang in diesem Winter vorgestellt. Erik Tallig, zuletzt vereinslos, schließt sich den Oberpfälzern an. Wie der Klub am Samstag vermeldete, unterschreibt der 23-jährige Offensivmann, der zumeist auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommt, einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Tallig empfahl sich als Probespieler beim Jahn

Tallig wurde in seiner Heimatstadt Chemnitz beim CFC ausgebildet und debütierte in der Saison 2017/18 für die Sachsen in der 3. Liga. Nach insgesamt 48 Einsätzen für Chemnitz, in denen er zehn Tore und sechs Vorlagen beisteuerte, wechselte der Offensivspieler im Sommer 2020 zum TSV 1860 München. Dort stand Tallig über drei Jahre hinweg in 102 Partien auf dem Platz (sieben Tore, zwölf Assists).

Im Frühjahr 2023 zog sich Tallig einen Kreuzbandriss zu und fiel für den Rest der Saison aus. Sein auslaufender Vertrag bei den Münchner Löwen wurde daraufhin nicht verlängert, der Offensivmann war ein halbes Jahr lang vereinslos.

Im Dezember lud der Jahn den 23-Jährigen schließlich zum Probetraining ein. Bei diesem konnte sich Tallig nachhaltig empfehlen, sodass die Oberpfälzer ihn nun fest unter Vertrag nehmen. Mit seiner Erfahrung aus 122 Drittligaspielen soll der Offensivmann dem Tabellenführer dabei helfen, den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga perfekt zu machen.

"Freue mich sehr, dass er sich für den Jahn entschieden hat"

"Ich freue mich sehr, dass er sich für den Jahn entschieden hat und unseren weiteren Weg mitgestalten möchte", zeigt sich Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport beim Jahn, glücklich über die Verpflichtung.

"Mit Erik gewinnen wir einen wendigen und technisch versierten Spieler für unsere Offensive hinzu, der eine gewisse Entscheidungsqualität am Ball mit sich bringt. Trotz seiner erst 23 Jahren bringt er bereits Drittliga-Erfahrung mit nach Regensburg. Zudem passt Erik auch charakterlich gut zum SSV Jahn und hat sich bereits in den vergangenen Wochen als Probespieler in der Mannschaft integrieren können.

"Mit meinen Qualitäten der Mannschaft helfen"

"Ich hatte zuletzt keine leichte Zeit, deswegen bin ich umso glücklicher, nun hier beim SSV Jahn einen sehr guten Verein gefunden zu haben, der gut zu mir passt. Von Anfang an habe ich eine sympathische Mannschaft kennengelernt und ich habe mich auch als Probespieler beim Jahn und ihn Regensburg schnell wohlgefühlt", freut sich auch Tallig über seinen Wechsel und verspricht: "Ich werde nun alles geben, um wieder topfit zu werden und der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen, damit wir weiterhin Erfolg in der 3. Liga haben."