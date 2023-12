Kurz vor Schluss: Diese späten Tore prägten das Fußballjahr 2023

Heidenheims Comeback

Tim Kleindienst setzt dem Wahnsinn in Regensburg am letzten Spieltag der Saison 2022/23 die Krone auf: Der Torjäger schießt den 1. FC Heidenheim in der 9. Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand. IMAGO/foto2press