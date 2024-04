Wembanyama spielt mit den Spurs in Paris

Gute Nachrichten für die französischen Basketball-Fans: Top-Youngster Victor Wembanyama wird im kommenden Jahr mit seinen Antonio Spurs zwei Spiele in Paris absolvieren.

Spielte eine herausragende erste Saison in der NBA: Victor Wembanyama. NBAE via Getty Images

Die NBA macht immer wieder mal Halt in Europa. Der nächste Stopp ist Paris. Am 23. und 25. Januar werden die San Antonio Spurs zwei Saisonspiele in Frankreich absolvieren. Gegner sind zweimal die Indiana Pacers. Für die französischen Basketball-Fans ist das natürlich eine tolle Sache, denn so bekommen sie zweimal ihren Top-Mann Victor Wembanyama zu sehen.

Der erst 20-Jährige hat gerade seine erste Saison in der NBA hinter sich (wurde an Position 1 von den San Antonio Spurs gedraftet) und gehört zu den schillerndsten Spielern der Liga. Zwar spielten die seit Jahren erfolglosen Spurs eine schwache Saison und landeten mit nur 22 Siegen auf dem vorletzten Platz im Westen, allerdings war "Vic" das Aushängeschild und Highlight der Franchise.

Für ihn stürmten die Fans in die Halle, einen solchen Spieler hat die NBA noch nicht gesehen. Mit seiner Größe von 2,24 Metern und der schier endlosen Spannweite sorgte er für massig Highlight-Cips. Sowohl vorne mit seinen krachenden Dunks als auch hinten mit spektakulären Blocks wusste der junge Franzose zu überzeugen.

Taumhafte Zahlen für Wembanyama

Wembanyama machte in seiner Rookie-Saison 71 Spiele - alle von Beginn an. Seine Zahlen lesen sich für das erste Jahr in der NBA absolut beeindruckend: 21,4 Punkte, 10,6 Rebounds, 3,9 Assists und 3,6 Blocks sprangen in "nur" 29,7 Minuten Spielzeit heraus. Alles andere als die Auszeichnung zum Rookie of the Year wäre eine große Überraschung.

Bevor es für den Jungspund mit der neuen NBA-Saison losgeht, stehen erst einmal die Olympischen Spiele in Paris an. Gastgeber Frankreich bekommt es dabei in der Gruppe unter anderem mit Weltmeister Deutschland zu tun.