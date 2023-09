Weltrekord? ManUnited wechselt Trikotsponsor

Manchester United tauscht zur Saison 2024/25 erneut seinen Trikotsponsor - und erhält dafür angeblich eine Weltrekordsumme.

Das Trikot von Kapitän Bruno Fernandes & Co. hat ab 2024/25 ein anderes Logo. IMAGO/PA Images

So holprig die letzten Jahre sportlich auch waren, im Bereich der Vermarktung macht Manchester United im Weltfußball niemand etwas vor. Am Mittwoch wurde publik, dass der englische Rekordmeister einen neuen Trikotsponsor gefunden hat - für eine kolportierte Summe, die es in sich hat.

"Manchester United hat sich auf eine Erweiterung der strategischen Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies geeinigt, in deren Rahmen die Marke Snapdragon auf der Vorderseite des berühmten Trikots des Vereins zu sehen sein wird", teilte ManUnited in einer Erklärung mit, aus der unter anderem die Nachrichtenagentur "Reuters" zitiert. Demnach findet der Wechsel zur Saison 2024/25 statt.

Bis dahin bleibt der Schriftzug des deutschen Softwareunternehmens Teamviewer auf der Trikotbrust, mit dem sich der Klub im März 2021 als Nachfolger des Automobilherstellers Chevrolet eigentlich auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt hatte. Doch nach einem starken Wertverlust von Teamviewer einigten sich beide Seiten bereits im Dezember 2022 auf eine Möglichkeit ManUniteds, die Rechte an seinem Trikotsponsoring zurückzukaufen.

70 Millionen Euro pro Saison?

Der internationalen Strahlkraft des Klubs schadete das alles offenbar ebenso wenig wie das jüngste Hin und Her im Poker um einen möglichen Besitzerwechsel, der zwischenzeitlich zu einem historischen Kursabsturz geführt hatte. Denn: Berichten von ESPN und anderen Medien zufolge kassieren die Red Devils von Qualcomm, einem US-Technologieunternehmen, pro Jahr umgerechnet 70 Millionen Euro, wobei noch keine Vertragslaufzeit kommuniziert wurde. Das wäre weltweit mutmaßlich unübertroffen. Teamviewer hatte dem Vernehmen nach etwa 55 Millionen Euro jährlich gezahlt.

Erst im Juli hatte ManUnited mit Ausrüster Adidas bis 2035 verlängert. Der angebliche Gesamterlös: rund eine Milliarde Euro. Nur der sportliche Start in die neue Saison verlief bislang nicht nach Wunsch. Nach vier Spieltagen ist die Elf von Trainer Erik ten Hag mit sechs Punkten nur Elfter. Am kommenden Mittwoch feiert der Klub beim FC Bayern sein Champions-League-Comeback.