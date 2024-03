Weltmeister van der Poel bricht Sprint ab: Pedersen triumphiert bei Gent-Wevelgem

Mads Pedersen hat den Halbklassiker Gent-Wevelgem gewonnen und dabei Weltmeister Mathieu van der Poel den nächsten Sieg vor der Nase weggeschnappt. Für den Dänen ist es der zweite Sieg in Westflandern nach 2020.

Der 28-jährige Ex-Weltmeister Mads Pedersen (Lidl-Trek) setzte sich am Sonntag nach 253,1 Kilometern beim Halbklassiker Gent-Wevelgem im Sprint hauchzart vor dem favorisierten Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) durch und erreichte als erster das Ziel in Wevelgem in Westflandern. Dritter wurde Jordi Meeus von der deutschen Equipe Bora-hansgrohe, der beim Massensprint der Verfolgergruppe die Oberhand vor Sprint-Dominator Jasper Philipsen behielt und 16 Sekunden nach dem Führungsduo die Ziellinie überquerte.

Van der Poel und Pedersen kommen am Kemmelberg davon

Schon kurz nach dem Startschuss in der Kleinstadt Ypern entwickelte sich ein temporeiches und unruhiges Rennen. Früh bildete sich eine 36-köpfige Ausreißergruppe, die das Rennen durch die belgischen Westprovinzen lange Zeit anführte, ehe sie knapp 100 Kilometer vor dem Ziel eingeholt wurde.

Bei noch 86 zu fahrenden Kilometer setzte sich erneut eine Spitzengruppe ab, in der der amtierende Weltmeister van der Poel die Initiative übernahm. Bei der dritten und letzten Überquerung des berüchtigten Kemmelbergs, der höchsten Erhebung in Westflandern mit Kopfsteinpflaster als Untergrund, attackierte der Niederländer schließlich, nur noch Pedersen konnte folgen.

Die beiden machten den Sieg nun im Sprint unter sich aus: Van der Poel war eigentlich in der besseren Position am Hinterrad des Dänen, doch fehlte dem Cross-Weltmeister die Kraft für eine letzte erfolgreiche Attacke. Zunächst schien es, als könnte er auf den letzten Metern doch nochmal rankommen, als der Niederländer plötzlich rausnahm - Pedersen hatte freie Fahrt, um sich mit letzter Kraft über die Linie zu retten.

Walscheid scheitert mit Attacke

Van der Poel hatte erst am Freitag bei E3 Harelbeke erstmals in seiner Karriere triumphiert und wollte sich zwei Tage später auch bei Gent-Wevelgem erstmals in die Siegerliste eintragen. Doch Pedersen vereitelte diesen Plan und holte sich seinen zweiten Sieg in den Feldern von Flandern nach 2020.

Mit den vorderen Plätzen hatten die deutschen Fahrer indes nichts zu tun. Zwar versuchte es Max Walscheid (Jayco AlUla) zwischenzeitlich aus der Spitzengruppe heraus mit einer Attacke, kam jedoch nicht davon. Am Ende erreichte er im Hauptfeld das Ziel, ebenso wie Nils Politt und John Degenkolb.

Gent-Wevelgem,253,1 km, 24.3.2024:

1. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 5:36:00 Std.; 2. Mathieu Van Der Poel (Niederlande) - Alpecin-Deceuninck + 0 Sek.; 3. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe + 16; 4. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 5. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek; 6. Olav Kooij (Niederlande) - Team Visma; 7. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Wanty; 8. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step; 9. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla; 10. Matteo Trentin (Italien) - Tudor Pro Cycling Team; ... 18. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team; 27. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates; 31. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla; 58. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 4:20 Min.; 90. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty + 7:17; 96. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich; Max Kanter (Cottbus) - Astana Qazaqstan Team ausgeschieden; Luis-Joe Lührs (München) - Bora-hansgrohe ausgeschieden; Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost ausgeschieden; Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich ausgeschieden