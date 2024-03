Die wichtigsten Transfers der Saison: Tour-Hoffnungen und Anfahrer für Cavendish

Max Walscheid (Von Cofidis zu Jayco-AlUla)

Der 1,99 Meter große Walscheid nahm insgesamt bislang an sechs Grand-Tours teil, 2023 allerdings an keiner. In der abgelaufenen Saison wurde er WM-Dritter in der Mixed-Staffel und bei Paris-Roubaix Achter. Den größten Einzelerfolg feierte der Sprinter 2018 beim Münsterland-Giro. Bei Jayco-AlUla hat der 30-Jährige mit Caleb Ewan namhafte Konkurrenz, wird sich aber wohl weiter auf die Frühjahrs-Klassiker konzentrieren. IMAGO/Beautiful Sports