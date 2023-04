Weltmeister in der Westfalenliga: Großkreutz kickt künftig sechstklassig

Kevin Großkreutz hat schon so manche Höhen und Tiefen als Fußballer durchlaufen - nun steht dem Weltmeister ein Wechsel in die sechste Liga bevor.

Wie der SV Wacker Obercastrop, Tabellenneunter der Westfalenliga Staffel 2, am Montagabend bekanntgab, wechselt Kevin Großkreutz zur kommenden Saison in die sechste Liga. "Ich kann es kaum erwarten, mit meiner neuen Mannschaft auf dem Platz zu stehen und eine weitere Erfolgsgeschichte für Wacker zu schreiben", wird Großkreutz in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Damit schließt der 34-Jährige zugleich das Kapitel beim Oberligisten TuS Bövinghausen. Dort hatte der ehemalige Bundesligaprofi (186 BL-Spiele für Borussia Dortmund und VfB Stuttgart) nach einer Roten Karte wegen Beleidigung am Montag seinen Job als Spielertrainer verloren. Bis Saisonende bleibt er dem Klub allerdings als Spieler erhalten - und Großkreutz versicherte, dass er "bis zum Schluss alles für den Erfolg des TuS geben" werde.

TuS-Geschäftsführer ließ die Katze aus dem Sack

Doch es war auch klar, dass er Bövinghausen am Saisonende verlassen werde, wie TuS-Geschäftsführer Ajan Dzaferoski gegenüber "Reviersport" bestätigte. "Kevin Großkreutz wird uns im Sommer verlassen." Zugleich verriet er, dass der 34-Jährige "zum SV Wacker Obercastrop in die Westfalenliga" wechseln wird. Das machte der SV nun offiziell.

Im Januar 2021 hatte Großkreutz seine Profikarriere nach Stationen in Ahlen, Dortmund, Istanbul, Stuttgart, Darmstadt und Uerdingen für beendet erklärt, seine Fußballschuhe hing er jedoch nicht in Gänze an den Nagel, vielmehr wandte er sich dem Amateurfußball zu - und das wird augenscheinlich noch eine Weile so bleiben, im kommenden Jahr in der Westfalenliga.