Weltfußballer-Wahl: Für wen Neuer, Flick und Messi stimmten

Lionel Messi wurde zum FIFA-Weltfußballer 2022 gewählt und holte sich zum siebten Mal diese Auszeichnung. Aber wer stimmte wie ab?

Bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer, bei der am Montagabend Lionel Messi zum siebten Mal gekürt wurde, sind unter anderem auch die Nationaltrainer sowie Kapitäne der Nationalteams stimmberechtigt. Sie dürfen drei Spieler wählen. Der erste bekommt fünf Punkte, der zweite deren drei und der dritte immerhin noch einen.

Messi selbst sah zwei Teamkollegen ganz oben. Auf Platz eins wählte der Argentinier Neymar, auf Rang zwei folgte Kylian Mbappé, der am Ende bei der Gesamtwahl auch Zweiter wurde. Auf Platz drei wählte "La Pulga" Reals Karim Benzema, der auch in Summe Dritter wurde, wie die anderen Spieler der Königlichen aber nicht bei der Gala in Paris vor Ort war.

Auch Flick und Neuer sehen Messi ganz vorne

Aus deutscher Sicht waren Bundestrainer Hansi Flick sowie Kapitän Manuel Neuer stimmberechtigt. Und beide gingen mit dem Sieger der Wahl d'accord, denn beide wählten Messi auf den ersten Platz.

Neuer sah auf Rang zwei Mbappé und auf Platz drei seinen ehemaligen Teamkollegen und Vorjahressieger Robert Lewandowski (Barcelona). Flick entschied sich hinter Messi für Reals Luka Modric und auf Rang drei ebenfalls für Lewandowski.

Auch Mané und Bellingham erhalten einige Stimmen

Auch Bayerns Sadio Mané bekam einige Stimmen. Er landete zum Beispiel bei Stephane Sessegnon (Kapitän Benin), El-Fardou Ben Mohamed (Kapitän Komoren), Michael Olunga Ogada (Kapitän Kenia), Hamari Traoré (Kapitän Mali), Youssouf Oumarou (Kapitän Niger), Kalidou Koulibaly (Kapitän Senegal), Benoit Marie (Kapitän Seychellen), Dakonam Ortega Djene (Kapitän Togo) und Rigobert Song (Nationaltrainer Kamerun) sogar auf dem ersten Platz. Insgesamt wurde der Bayern-Angreifer Sechster.

Auch Dortmunds Jude Bellingham bekam einige Stimmen. Für Sam Cox (Kapitän Guyana), Raoul Savoy (Nationaltrainer Zentralafrika) und Michael Müller (Technischer Direktor von Südkorea) hätte er sogar ganz oben landen sollen. In der Endabrechnung reichte es für einen der besten Youngster der Welt immerhin zu Platz 13 hinter Lewandowski und vor Mohamed Salah.

Das Endergebnis im Überblick

1. Lionel Messi (52 Punkte)

2. Kylian Mbappé (44)

3. Karim Benzema (34)

4. Luka Modric (28)

5. Erling Haaland (24)

6. Sadio Mané (19)

7. Julian Alvarez (17)

8. Achraf Hakimi (15)

9. Neymar (13)

10. Kevin De Bruyne (10)

11. Vinicius Junior (10)

12. Robert Lewandowski (7)

13. Jude Bellingham (3)

14. Mohamed Salah (2)