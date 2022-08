Sieg in Flensburg: VfV 06 Hildesheim bleibt auch in Unterzahl standhaft

Der VfV 06 Hildesheim hat trotz über 30-minütiger Unterzahl bei Spitzenreiter SC Weiche Flensburg 08 mit 3:1 gewonnen und sich damit selbst auf Platz eins der Regionalliga Nord gesetzt.

Sowohl der SC Weiche Flensburg 08 als auch der VfV 06 Hildesheim nahmen eine Änderung in der Startelf vor. Bei den Hausherren ersetzte Gieseler rechts offensiv Guder, die Gäste begannen auf der Linksverteidigerposition mit Baghdadi für Aytun.

Mit der ersten nennenswerten Torchance des Spiels ging der Gastgeber in Führung. Kramer köpfte eine Flanke von rechts am langen Pfosten unhaltbar ein (16.).

Hildesheim hatte danach etwas daran zu knabbern, erst in der 26. Minute kam der VfV in Form eines Sonntag-Volleys wieder gefährlich vors gegnerische Tor. Beim SC 08 war Nadj bei zwei Schusschancen in den Minuten nach dem Führungstor auffälligster Akteur. In der 32. Minute tauchte er nach einem Konter frei vor Torwart Brandt auf, der aber auch den Nachschuss glänzend parierte.

Da sich die Gäste spielerisch nicht versteckten, sondern dem Aufstiegsanwärter mutig Paroli boten, öffneten sich für Flensburg Räume zum Kontern. Doch die Seeliger-Elf versäumte es, daraus Kapital zu schlagen und so traf Göttel auf der anderen Seite mit einem nicht ganz unhaltbar scheinenden Linksschuss zum Ausgleich (36.).

Fast hätte Hartmann zwei Minuten später Flensburg erneut in Führung geschossen, doch er traf nur die Latte. In dieser Phase war bei beiden Teams Offensive Trumpf, sie suchten schnell und schnörkellos den Abschluss.

Der zweite Durchgang begann wie der erste aufgehört hatte: Torszenen auf beiden Seiten. Klärte Hildesheim unmittelbar nach Wiederanpfiff einen weiten Ball mit vereinten Kräften, konnte die Flensburger Defensive nur zuschauen, als Mensah Quarshie nach einem Abpraller mit einem Dropkick aus zentraler Position die Gäste in Führung brachte (48.).

Nach kurzer Verarbeitungsphase schaltete die Heimelf zwei Gänge nach oben und erarbeitete sich große Chancen. In der 57. Minute rettete Baghdadi auf der Linie, drei Minuten später sah er nach einem überharten Einsteigen an der Seitenauslinie Gelb-Rot.

Kramer scheitert an der Latte

In Überzahl riss Flensburg die Initiative fast schon logischerweise an sich, so ab der 75. Minute machte sich das auch wieder in Chancen bemerkbar. Kramer war in dieser Phase der größte Gefahrenherd, doch erst wurde sein Distanzschuss abgeblockt, wenig später lenkte Brandt einen Kopfball des Stürmers über die Latte. In der 82. Minute musste der Querbalken für Brandt retten, der sich nach einer Flanke verschätzte und so Kramer zu einer erneuten Kopfballchance kommen ließ.

Doch so sehr der SC Weiche auch drückte, der Ball ging nicht mehr ins Tor. Die Gäste schafften es kurz vor Schluss sogar, sich das eine oder andere Mal zu befreien, einen dieser Gegenzüge vollendete der eingewechselte Akdas zum 3:1 in der Nachspielzeit.

Weiter geht es für beide Mannschaften am Sonntag. Flensburg gastiert bei der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel, Hildesheim muss sich mit dem nächsten Aufstiegskandidaten, dem VfB Lübeck, auseinandersetzen.