"Weghorst kann mindestens 60 Minuten gehen"

Das Thema in dieser Woche bei der TSG Hoffenheim war natürlich die Rückkehr von Wout Weghorst in die Bundesliga. Laut Pellegrino Matarazzo ist es gut möglich, dass der Niederländer im DFB-Pokal sogar sein Startelfdebüt feiert.

"Sicherlich fehlt ihm noch ein bisschen Spielpraxis. Ich gehe davon aus, dass er mindestens 60 Minuten gehen kann, also ist er eine Option für die Startelf", sagte der Trainer der Kraichgauer drei Tage vor der Erstrundenpartie am Montag beim VfB Lübeck (18 Uhr, LIVE! bei kicker.de). In Sachen Fitness und Kondition sei die erst am Mittwoch zur TSG gestoßene Leihgabe des FC Burnley natürlich fit, so Matarazzo über Weghorst. Nun geht es eben um das Thema Wettkampf - auf den sich Matarazzo selbstredend freut. "Nichts kann Wettbewerb ersetzen", gibt sich der 45-Jährige, dem in der vergangenen Saison nach schlechtem Einstieg noch der Umschwung gelungen war, angriffslustig.

"Jetzt spielen sie defensiv etwas kompakter"

Gegner Lübeck hat bereits ein Pflichtspiel hinter sich. Der Drittligarückkehrer startete durchaus erfolgreich in die Saison und rang dem Zweitligaabsteiger SV Sandhausen zum Liga-Auftakt vor einer Woche ein torloses Remis ab. "Lübeck ist eine Mannschaft, die sehr mutig Fußball gespielt hat letzte Saison, auch im DFB-Pokal gegen Mainz 05 sind sie es mutig angegangen", so Matarazzo. Den Rheinhessen unterlagen die Hansestädter im Vorjahr mit 0:3. Nun, nach der Regionalliga-Meisterschaft, erkennt der Italo-Amerikaner beim Kontrahenten mehr Fokus aufs Verteidigen: "Jetzt spielen sie defensiv etwas kompakter im 4-4-2. Wir werden sehen, ob sie zu ihrer alten, mutigeren Spielweise zurückkehren." So oder so: Auch wenn Matarazzo die branchenüblichen Warnungen vor dem Duell "Klein gegen Groß" ausgibt ("Man darf keine Mannschaft unterschätzen"), geht der Bundesligist selbstredend als Favorit in das Duell.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Hoffenheim womöglich auf Rekordeinkauf Attila Szalai verzichten muss. Den Ungarn plagen Rückenprobleme, noch habe er in dieser Woche nicht trainieren können. "Sein Einstieg ins Training ist am Samstag geplant", ließ Matarazzo offen, ob der 25-Jährige die Reise in den Norden mit antritt.

Definitiv fehlen wird mit Dennis Geiger ein weiterer, potenzieller Leistungsträger. Der an den Adduktoren verletzte Mittelfeldmann sei zwar auf dem Wege der Genesung, doch laut Matarazzo müsse man sehen, wann wieder an Teamtraining zu denken sei. Mit Kasim Adams, der nächste Woche im Mannschaftstraining zurückerwartet wird, fehlt ein Reservist, der ohnehin kaum Einsatzchancen haben dürfte. Zudem müssen die Talente Umut Tohumcu, der nach seiner Sprunggelenksverletzung noch ein bis zwei Wochen Zeit benötigt, und Bambasa Conte mit Schambeinproblemen passen.