Wegen nicht ausreichender Trainerlizenz: Unterhaching drohen bis zu 143.000 Euro Strafe

Der DFB hat eine Geldstrafe für die SpVgg Unterhaching ausgesprochen. Grund ist die für die 3. Liga nicht ausreichende Trainerlizenz von Chefcoach Marc Unterberger.

Nicht nur der VfB Lübeck, auch Unterhaching wird damit zur Kasse gebeten. Sowohl Unterberger als auch Lübecks Coach Lukas Pfeiffer verfügen nicht über die Pro Lizenz, die als Voraussetzung in der 3. Liga gilt. Beide Vereine hatten deshalb im Zulassungsverfahren Auflagen erhalten.

"Beide Klubs sind im Bewusstsein der geltenden Zulassungsvoraussetzungen und erteilten Auflagen mit Trainern in die Saison 2023/24 gestartet, die nicht über die für die Spielklasse notwendige Trainerlizenz verfügen", hieß es in einer Mitteilung des Verbands.

Unterhaching wurde mit einer Grundstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt, hinzu kommen weitere 3500 Euro Strafe für jedes Spiel, in dem Unterberger trotz fehlender Lizenz an der Seitenlinie steht. Dies war in den ersten beiden Drittliga-Spielen bereits der Fall, sollte Unterberger die gesamte Saison über als Trainer der Mannschaft fungieren, könnte die Strafe auf 143.000 Euro anwachsen. Es wäre allerdings auch eine befristete Sperre oder ein Punktabzug als Strafe möglich gewesen.

Der Verein hat sich bislang noch nicht zu der Sanktion seitens des DFB geäußert. Vergangene Woche hatte Präsident Manfred Schwabl im Gespräch mit "Sport1" aber bereits bestätigt, trotz der drohenden Strafe an Unterberger als Cheftrainer festhalten zu wollen. Schwabls Sohn Markus, Spieler und Sportdirektor in Personalunion, hatte zudem verlauten lassen, sein Vater würde die Strafe aus eigener Tasche bezahlen.

Unterberger hofft auf Zulassung für Pro-Lizenz-Lehrgang

Die Strafzahlungen enden laut DFB erst, wenn die Mannschaft von einem Trainer betreut wird, "der entweder über die Pro Lizenz verfügt oder mit dem Pro-Lizenz-Lehrgang begonnen hat". Im kicker-Interview Anfang August hatte Schwabl noch seine Hoffnung geäußert, dass Unterberger zum Trainer-Lehrgang zugelassen wird.

"Zweimal war er schon knapp dran, inzwischen haben sich aber leider die Zulassungsbedingungen insofern geändert, dass du nicht mehr zugelassen wirst, wenn du dich 'nur' aus dem Jugendbereich hochgearbeitet hast", erklärte Schwabl.

Der 34-Jährige hatte im Sommer das Amt von Aufstiegstrainer Sandro Wagner übernommen, zuvor war er Coach der U 19 sowie mehrerer Junioren-Mannschaften der Spielvereinigung gewesen. Rein sportlich ist der Saisonstart der Hachinger derweil geglückt. In der Liga gab es ein Unentschieden gegen Jahn Regensburg (1:1) sowie einen Sieg gegen den SSV Ulm 1846 (3:2). Im DFB-Pokal gelang zudem ein Überraschungserfolg gegen Bundesligist Augsburg (2:0).