Schwabl: "Die 3. Liga ist geil, aber hat einen Haken"

Als Präsident ist er das Gesicht Unterhachings: Manfred Schwabl (57) über Fehler im System Fußball und die Finanzen seines Klubs.

Mal denkt Manni Schwabl länger nach, bevor er antwortet, dann steht er auf, läuft um die Sitzgruppe. Der Ex-Nationalspieler (vier Einsätze) und Deutsche Meister mit dem FC Bayern macht sich viele Gedanken - hier verrät er sie.

Wie ist der aktuelle Aktienkurs der SpVgg Unterhaching, Herr Schwabl?

Bei 3,80 Euro.

Stimmt. Hat sich der Börsengang 2019 gelohnt?

Absolut! Es ist ja kein Geheimnis, dass sich die Vereine unterhalb der DFL wirtschaftlich sehr schwertun. Und den einen großen Investor wollten wir aufgrund von 50+1 erst gar nicht ansprechen, ob er bei uns einsteigt, weil er eigentlich nichts entscheiden darf. Uns war klar, dass wir uns in eine Kapitalgesellschaft umwandeln müssen, wenn wir eine Zukunft haben wollen. Eingetragene Vereine sind aus meiner Sicht im bezahlten Fußball nicht mehr zeitgemäß. Breit gefächert heißt Börse. Für die vielen kleinen Anleger ist es ein bissl Zockerei, ein Spiel neben dem Spiel auf dem Rasen quasi.

Wie stehen die sportlichen Aktien der SpVgg?

Wir haben den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Wir haben uns schließlich erst melden lassen, als wir sicher waren, dass wir es wirtschaftlich packen. Ein Abwägungsprozess. Wir hätten uns definitiv nicht gemeldet, wenn es zulasten unseres Nachwuchsleistungszentrums gegangen wäre, darüber waren wir uns in den Gremien einig. Wir wollen weiter die ca. 1,5 Millionen Euro pro Jahr in den Nachwuchs stecken. Und egal in welcher Liga: Wir wollen den Kader verjüngen, sonst brauchen wir den Aufwand im Nachwuchs ja nicht zu betreiben. Haching stand immer für eine sehr gute Arbeit in diesem Bereich, so soll es auch bleiben.

Wir brauchen natürlich ein paar Ankerspieler, deshalb wird es ein sanfter Übergang. Manfred Schwabl

Ohne Routiniers wird es in der 3. Liga nicht gehen.

Wir brauchen natürlich ein paar Ankerspieler, deshalb wird es ein sanfter Übergang. Aber wir wollen unseren jungen Spielern diese tolle Plattform geben. Auch, um Transfererlöse zu erzielen, denn es ist ja kein Geheimnis, dass wir auch davon leben. Das ist Teil des Konzepts. Wären die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen besser, wäre Unterhaching ein idealer Drittligist, denn die 3. Liga ist sportlich total attraktiv, einfach noch Fußball zum Anfassen.

Vor einigen Jahren gaben Sie die 2. Liga noch als klares Ziel aus. Warum so bescheiden?

Wirtschaftlich wäre sie auf Sicht fast unabdingbar und Ziel, Stichwort Fernsehgeld. In der 3. Liga bekommst du 1,5 Millionen, in der 2. Liga im Schnitt zwischen zwölf und 15. Die 3. Liga ist mit Dresden, Bielefeld, 1860 München, Regensburg richtig geil, aber sie hat den wirtschaftlichen Haken. Bei all den Hürden bin ich vorsichtiger geworden. Der Planet wird unsicherer, nicht nur im Fußball.

Ist das Märchen Bundesliga für die SpVgg und kleine Klubs heutzutage ausgeschlossen?

Mit der nötigen Infrastruktur sollte man nichts ausschließen, siehe Heidenheim. Die haben eine kontinuierliche Entwicklung hinter sich. Holger Sanwald ist für mich der Manager des Jahres. Zwischen ihm und Trainer Frank Schmidt ist alles eingespielt, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist ein Vorbild für uns. Wir haben gesagt, dass Sandro Wagner sein Ende selbst bestimmen kann. Das hat er getan, und damit war klar, dass mit Marc Unterberger ein eigener Trainer nachfolgt, der im 13. Jahr bei uns ist und alle Jugendmannschaften durchlaufen hat. Das kann eine ähnlich langfristige Geschichte wie in Heidenheim oder Freiburg werden. Marc kommt aus dem Nachbarort Taufkirchen, kennt die Vereins-DNA, ebenso das Umfeld. Man kann auch Trainer ausbilden, nicht nur Spieler.

Hängepartie um die Tranierlizenz für Unterberger

Unterberger fehlt die Lizenz für die 3. Liga.

Wir wollen keine Sonderregelung. Die Gespräche mit dem DFB laufen seit Herbst, ob in solch speziellen Fällen ein eigener Mann die Möglichkeit bekommen sollte, die höchste Mannschaft im eigenen Verein zu trainieren.

Wie soll das klappen?

Wir hoffen, dass Marc zum nächsten Fußballlehrer-Lehrgang zugelassen wird, dann wäre alles okay. Zweimal war er schon knapp dran, inzwischen haben sich aber leider die Zulassungsbedingungen insofern geändert, dass du nicht mehr zugelassen wirst, wenn du dich "nur" aus dem Jugendbereich hochgearbeitet hast. Marc ist aus meiner Sicht deshalb schon ein Sonderfall. Eine Entscheidung wird hoffentlich zeitnah fallen.

Manfred Schwabl und Hachings Aufstiegstrainer Sandro Wagner. IMAGO/foto2press

Sie haben Sandro Wagner zwei Jahre erlebt. Welche Trainerkarriere trauen Sie ihm zu?

Ganz viel mit seinem Ehrgeiz und empathischen Art, eine Truppe in seinen Bann zu ziehen. Er geht einen fundierten Weg von unten, war für uns ein Glücksfall, aber wir auch für ihn, weil er schnell eine erste Mannschaft trainieren konnte. Sein Anteil am Aufstieg war mega, er war vor den Aufstiegsspielen gegen Cottbus unglaublich akribisch und fokussiert. Teamwork mit ihm als Anführer, ohne den Mr. Oberwichtig zu geben.

Sie sind Präsident, Geschäftsführer und Aktionär: Ist Unterhaching die Manni-Show?

Nein. Mit meinem Sohn Markus und Josef Welzmüller rüsten wir jetzt die Management-Ebene auf. Die zwei sind seit über zehn Jahren da, kennen wie Marc Unterberger den Verein in- und auswendig. Bislang hätte es schon den Anschein haben können, dass ich alles allein machen will, aber das ist definitiv nicht so. Die Kehrseite ist, dass auch nicht jeder in die Verantwortung möchte und auch kann. Grundsätzlich wollen wir weiterhin bodenständig und demütig, aber auch innovativ bleiben.

Mit Blick auf die Auswüchse im Fußball, Stichwort Saudi-Arabien, muss man sich manchmal schämen, in dieser Branche tätig zu sein. Was sind Chancen und Risiken der 3. Liga?

Das Risiko besteht darin, sich zu übernehmen, um an den wesentlich größeren Geldtopf in der 2. Liga zu kommen. Für das Ziel Aufstieg stehen deswegen immer weniger Talente auf dem Platz, der Nachwuchs wird geopfert. Die 3. Liga wäre eine ideale Plattform als Ausbildungsliga, was ursprünglich so auch geplant war. Die Chance liegt dagegen darin, das zu ändern und den Nachwuchsfördertopf zu vergrößern, um einen Anreiz zu schaffen. Eigentlich traurig, dass so etwas überhaupt nötig ist.

Wo würden Sie ansetzen, wenn Sie die Liga reformieren dürften?

Den angesprochenen Fördertopf drastisch erhöhen. Oder festlegen, dass eine gewisse Anzahl an jungen Spielern eingesetzt werden muss. Die Top-Talente, die später für die deutsche Nationalmannschaft spielen sollen, müssten sich ihre ersten Sporen in der 3. Liga verdienen, Ausnahmetalente wie Wirtz, Musiala oder Adeyemi ausgenommen. Es wäre der richtige Weg, denn ohne die Schuldfrage zu stellen: Der deutsche Fußball ist komplett in eine sportliche Schieflage geraten.

Manfred Schwabl und der Ex-Hachinger Karim Adeyemi. IMAGO/foto2press

Streben Talente zu schnell in die höchste Liga?

Es bringt zumindest nichts, wenn sie dort nicht spielen. Sie verdienen viel Geld, übernachten in tollen Hotels und schauen sich am nächsten Tag ein Bundesligaspiel von der Ersatzbank aus an. Wenn unsere U 21 zum Beispiel gegen England spielt, steht bei denen viel mehr Profierfahrung auf dem Platz. Das darf man definitiv nicht alles auf den DFB schieben, die Vereine müssen sich ihre Gedanken machen.

Ist die 3. Liga beim DFB gut aufgehoben oder sollte sie in die DFL?

Eigentlich müsste der gesamte professionelle Fußball unters Dach der DFL, aber davon sind wir leider sehr weit weg.

Für alles ist Geld da, nur für den Nachwuchs nicht. Manfred Schwabl

Fehlt es am Reformwillen im deutschen Fußball?

(denkt lange nach) Man hat wirklich nicht das Gefühl, dass sich etwas ändert. Wie viele junge deutsche Spieler spielen in den obersten drei Ligen, 16- bis 21-Jährige? Fünf bis sechs Prozent, das ist doch hanebüchen, vor allem für die 3. Liga. Eigentlich müsste es ein Gesetz geben, dass mindestens 30 Prozent junge deutsche Spieler auf dem Platz stehen müssen. Alle sagen, der Nachwuchs ist wichtig, aber getan wird nichts für ihn. Für alles ist Geld da, nur für den Nachwuchs nicht. Ich habe vor längerer Zeit mal gesagt, irgendwann sind wir im Fußball hinter Österreich, wenn es so weitergeht. Im Nachwuchs sind wir auf dem besten Weg dahin.

Zurück zur SpVgg: Können Sie die Garantie geben, dass die Saison durchfinanziert ist?

Davon ist auszugehen …

Wo sind die sechs Millionen Euro hin, die Sie als Beteiligung am Adeyemi-Transfer von Salzburg nach Dortmund bekommen haben?

Uns kostet allein das NLZ ca. 1,5 Millionen Euro pro Jahr. In der Regionalliga haben wir die letzten beiden Jahre null Fernsehgeld bekommen. Im Schnitt haben wir auch deswegen drei Millionen Euro pro Saison draufgezahlt. Der Sinn des deutschen Fußballs kann ernsthaft aber doch nicht sein, dass ein Drittligist überlegen muss, ob er die Nachwuchsarbeit auf ein Minimum runterfährt. Das interessiert bloß niemanden, viel wichtiger ist doch für die Öffentlichkeit, welches neue Traumauto unsere Topstars fahren. Da platzt mir irgendwann der Kragen. Eigentlich sind sich in der Scheinwelt Fußball alle einig, dass etwas schiefläuft, aber kaum jemand ist bereit, etwas dagegen zu tun. Und wenn Hermann Gerland, der absolute Topförderer des Nachwuchses, was sagt, dann lächelt man milde drüber. Unsere Nachfolger werden in zehn, 20 Jahren sagen: Die haben es auch nicht hingebracht. Im System deutscher Profifußball werden über 1,3 Milliarden Euro pro Jahr umgesetzt, in der 3. Liga reden wir über einen Nachwuchsfördertopf von drei Millionen Euro und weniger für 20 Vereine. So wichtig kann uns allen der Nachwuchs im deutschen Fußball deswegen gar nicht sein. Und abschließend: Ich würde mir einen runden Tisch wünschen mit allen Protagonisten im deutschen Fußball, um ohne Eitelkeiten und Schuldzuweisungen endlich dieses eminent wichtige Thema gemeinsam anzupacken.