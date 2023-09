Weg zu Alemannia Aachen frei: BFC Dynamo löst Vertrag mit Backhaus auf

Alemannia Aachen und Heiner Backhaus, diese sportliche Ehe könnte bald besiegelt werden, denn mit der Vertragsauflösung beim BFC Dynamo wurde am Dienstag eine hohe Hürde aus dem Weg geräumt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Kurzmeldungen aus Berlin-Hohenschönhausen haben es dieser Tage in sich. Am Samstag verkündete der BFC Dynamo in einem knappen Einzeiler, dass Trainer Heiner Backhaus freigestellt sei. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass Backhaus' heißer Flirt mit Alemannia Aachen maßgeblich zu der Trennung geführt habe.

Jetzt ist der Weg an den Tivoli endgültig frei, denn am Dienstag gaben die Berliner bekannt, dass der Vertrag mit Backhaus in "beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst sei. "Über die Modalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen", heißt es branchenüblich, fest steht aber, dass der 41-Jährige jetzt "nur" noch eine Einigung mit Aachen herbeiführen muss. Hier steht eine Vollzugsmeldung noch aus.