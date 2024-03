"Was zur Hölle?": Pogacar gibt der Konkurrenz Rätsel auf

Tadej Pogacar ließ die versammelte Konkurrenz bei Strade Bianche wie blutige Anfänger aussehen. Es war der deutlichste Sieg bei einem Pro-Tour-Rennen der vergangenen 15 Jahre.

Ein Mann, ein Wort: "Am Monte Sante Marie", so hatte Tadej Pogacar im TV-Interview unmittelbar vor dem Start der Strade Bianchi schelmisch grinsend die Frage beantwortet, wo er denn heute attackieren wolle. Jeder wusste es also - keiner konnte es verhindern.

Nach einer Soloflucht für die Geschichtsbücher über 81 Kilometer gewann Sloweniens Tausendsassa den italienischen Schotterklassiker mit unwirklichen 2:44 Minuten Vorsprung. Pogacars außerirdische Darbietung bei seinem ersten Saisonrennen ließ die versammelte Konkurrenz einigermaßen fassungslos zurück.

"Kumpel, ich habe jetzt ein bisschen Angst"

"Wir haben uns alle angeschaut und gedacht: Was zur Hölle?", sagte der Brite Tom Pidcock, der ein Jahr zuvor beim "Paris-Roubaix des Südens" triumphiert hatte. Diesmal wurde der Mountainbike-Olympiasieger mit rund vier Minuten Rückstand Vierter, er habe sich gefühlt "wie im Grupetto", der Lumpensammlung der Chancenlosen am Ende des Feldes bei Bergetappen also.

Selbst der niederländische Weltmeister Mathieu van der Poel, der beim WM-Triumph in Glasgow im vergangenen August Pogacar als Solist noch eindrucksvoll abgehängt hatte, teilte als Fernseh-Zeitzeuge mit: "Kumpel, ich habe jetzt ein bisschen Angst."

Pogacar hingegen, der im Ziel auf der berühmten Piazza del Campo von Siena ganz entspannt mit Freundin Urska schmuste, bewertete die von ihm veranstaltete Lehr-Doppelstunde eher achselzuckend. Am schlammigen Anstieg zum neuralgischen Monte Sante Marie habe er in der Gruppe schlicht "nichts mehr sehen" können - daher der Angriff. Und dann sah ihn keiner der Konkurrenten mehr.

Spielerisch baute der 25-Jährige seinen Vorsprung auf mehr als dreieinhalb Minuten aus, es hätte nur noch gefehlt, dass "Pogi" freihändig durch die toskanischen Colle geradelt wäre. "Klar, der Weg ins Ziel war weit", sagte er, "aber als ich einmal weg war, wusste ich, dass es aufgeht."

Die "Strade" hatte er bereits 2022 als Solist gewonnen, damals mit 37 Sekunden Vorsprung. Zur 18. Auflage hatten die Organisatoren das Rennen verschärft und um 30 auf 215 Kilometer verlängert. Ergebnis: Pogacar gelang der deutlichste Sieg bei einem Pro-Tour-Rennen der vergangenen 15 Jahre - 2022 hatte der Belgier Remco Evenepoel das WM-Straßenrennen mit 2:21 Minuten Vorsprung gewonnen.

Evenepoel, derzeit bei Paris-Nizza aktiv, wird Pogacar im Frühjahr im Wettkampf noch begegnen, der dänische Tour-Champion Jonas Vingegaard die großen Klassiker hingegen meiden. Ab dem 29. Juni werden die Drei sich dann aber bei der Frankreich-Rundfahrt treffen. Pogacar - ein Mann, ein Machtwort - ist nach seiner Gala am Samstag mehr denn je ein ganz klarer Sieganwärter.