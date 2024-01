Giftige Anstiege und immer wieder Kopfsteinpflaster: Die Monumente des Radsports

3. Paris-Roubaix

Die Hölle des Nordens gibt es bereits seit 1896. Charakteristisch für die Strecke ins Velodrome von Roubaix sind die sogenannten Pavé-Sektoren. Diese Kopfsteinpflasterpassagen, die in verschiedene Schwierigkeitsstufen eingeteilt werden, verlangen den Radsportlern auf dem völlig flachen Terrain alles ab. Seit 1977 wird das Rennen nicht mehr in Paris, sondern in Compiègne (80 km nördlich) gestartet. 2024 stehen am 7. April die rund 257 km an. imago images/Felix Jason