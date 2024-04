Warriors scheitern hochkant in Sacramento - Lakers lösen Ticket und treffen auf Nuggets

Die Los Angeles Lakers haben mit einem Auswärtssieg in New Orleans das Ticket für die Playoffs gelöst und messen sich nun mit dem Titelverteidiger. Für die Golden State Warriors ist die Saison vorbei. Die NBA am Mittwochmorgen.

Hatte allen Grund zur Freude: LeBron James nach dem Sieg in New Orleans. Getty Images

Die Basketball-Fans können sich freuen: Schon in den Conference-Viertelfinals kommt es zu einem elektrisierenden Vergleich zwischen dem amtierenden Champion Denver Nuggets und dem Rekordmeister Los Angeles Lakers. Nikola Jokic gegen LeBron James - oder die Neuauflage der Western-Conference-Finals aus dem Vorjahr, als die Nuggets per Sweep in die Finalserie einzogen.

Die Lakers lösten ihr Tickets für die Playoffs über den Umweg Play-in-Turnier. Ein Auswärtssieg bei den New Orleans Pelicans reichte, für Superstar James war es demnach "ein guter Sieg", wie er bei TNT sagte. Mit 110:106 zugleich ein knapper, bei dem die Kalifornier in der Schlussphase mehr und mehr den Zugriff verloren, nachdem sie schon mit 18 Punkten vorne gelegen hatten.

In die Karten spielte ihnen schließlich eine Verletzung von Pelicans-Protagonist Zion Williamson, der mit bereits 40 Punkten auf dem Konto gut drei Minuten vor Spielende wegen einer Blessur am linken Bein aus der Halle musste und sein Handtuch wutentbrannt zu Boden schleuderte.

Bangen um Zion - Lakers-Starter allesamt zweistellig

Ob der bullige Forward nun raus ist oder im zweiten Play-in-Spiel wird antreten können, ist derzeit noch offen. Williamson hatte bis zu seinem Aus große Dominanz ausgestrahlt, 17 von 27 Würfen aus dem Feld verwertet und elf Rebounds gepflückt. Keiner seiner Teamkollegen kam indes auf mehr als zwölf Zähler, Shooting Guard C.J. McCollum erwischte einen gebrauchten Tag (neun Punkte, 1/9 Dreier).

Anders die Lakers, deren Starting Five geschlossen zweistellig ins Ziel kam, angeführt vom ewig jungen James (23 Punkte, je neun Rebounds und Assists - 17. Playoff-Teilnahme), dem zwar nicht alles gelang (6/20 aus dem Feld), der jedoch mit Anthony Davis (20/15) und DeAngelo Russell (21, fünf Dreier) starke Akteure an seiner Seite wusste.

Nun also die Nuggets, die in einem entscheidenden siebten Spiel Heimrecht in der dünnen Denver-Luft hätten. "Das ist ein schwieriges Kräftemessen, wir müssen es ihnen schwer machen. Sie werden es uns schwer machen." So LeBrons Einschätzung.

Murray macht acht Dreier

Die Pelicans bekommen gegen die Sacramento Kings noch eine letzte Chance auf die Playoffs. Am Freitag sind die Kalifornier in "The Big Easy" zu Gast. Weil sie den Golden State Warriors im Interstate-Vergleich mit 118:94 deutlich das Nachsehen gaben. Keegan Murray ging voran (32 Punkte, acht Dreier), Domantas Sabonis machte natürlich sein Double-Double (16/12). Lange Gesichter indes bei den "Splash Brothers" im Golden 1 Center. Stephen Curry blieb unter seinen Möglichkeiten (22 Punkte), gänzlich konsterniert ging jedoch Klay Thompson vom Feld. Eine wohlwollend betrachtet wechselhafte Saison fand beim Shooting Guard mit einer Nullnummer ihren Tiefpunkt: null von zehn Treffern aus dem Feld, keiner der sechs Dreierversuche fand seinen Weg ins Ziel!

Damit finden die Playoffs zugleich zum ersten Mal nach 14 Jahren wieder ohne Chris Paul statt. Der erfahrene Point Guard der "Dubs" war seit 2009/10 stets dabei, wenn es ans Eingemachte ging.