Kroatien droht die EM zu verpassen: Doppelpacker Wilson schießt Wales auf Platz zwei

Nach der zweiten Niederlage in Folge hat der WM-Dritte Kroatien die EM-Teilnahme 2024 in Deutschland nicht mehr in der eigenen Hand. Wales feierte einen 2:1-Sieg in Cardiff und schob sich zwei Spieltage vor Schluss vorbei an den Kroaten auf Platz zwei in Gruppe D.

Nach der zweiten Niederlage in Folge nur noch Dritter: Kroatien um Luka Modric (li.) und Domagoj Vida. IMAGO/Sportimage