Wadenbeinbruch im ersten Spiel: Buchtmann fehlt Oldenburg länger

Ganz bitterer Start beim neuen Verein: Neuzugang Christopher Buchtmann steht dem VfB Oldenburg vorerst nicht zur Verfügung.

Erst am Samstag war Buchtmann vom Drittliga-Aufsteiger verpflichtet worden. Schon am Montagabend kam er im Gastspiel beim MSV Duisburg (1:1) zum Einsatz, musste aber nur 23 Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt werden, weil er sich am Bein verletzt hat.

Nun erfolgte die bittere Bestätigung schlimmster Befürchtungen: Der 30-jährige Mittelfeldmann hat sich das Wadenbein gebrochen. Eine Operation ist nach Klubangaben zwar nicht notwendig, trotzdem fehlt der Neuzugang mehrere Wochen.

Buchtmann war eigentlich als wichtige Säule bei den Oldenburgern eingeplant gewesen, bringt der Routinier doch unter anderem die Erfahrung von 190 Zweitliga-Spielen für St. Pauli mit.