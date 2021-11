Vor Pokalspiel: Personalsorgen bei Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat vor dem Pokalspiel in Amsdorf mit großen Personalproblemen zu kämpfen. Wenigstens ein Rückkehrer gibt aber Hoffnung.

Fällt am Samstag verletzt aus: FCM-Kapitän Tobias Müller. imago images/Revierfoto

Gleich elf Spieler der Magdeburger können zurzeit verletzungs- oder krankheitsbedingt nicht trainieren, darunter auch Leistungsträger wie Baris Atik (Kniebeschwerden), Alex Bittroff (Muskelfaserriss) und Tobias Müller. Der Kapitän hat sich am vergangenen Mittwoch im Training verletzt, der "Volksstimme" berichtete Cheftrainer Christian Titz von einem geschwollenem Sprunggelenk. "Ich habe noch kein abschließendes Ergebnis", so der 50-Jährige. "Jetzt gilt es abzuklären, was mit dem Bandapparat ist."

Jakubiak trainiert wieder - Bähre kommt zum Probetraining

Immerhin: Sebastian Jakubiak erholt sich von seinem Achillessehnenriss und stieg am Donnerstag ins Individualtraining ein. Außerdem mischte ein neues Gesicht mit, der Ex-Meppener Mike-Steven Bähre trainierte probeweise beim FCM. Der 26-Jährige stand in der vergangenen Rückrunde beim SV Meppen unter Vertrag und konnte neun Einsätze verbuchen. Für Titz ist der Offensivspieler aber noch keine Verpflichtungsoption: "Dafür ist er noch gar nicht im körperlichen Zustand."

Am Samstag trifft der FCM im Landespokal Sachsen-Anhalt auf den 1. FC Amsdorf (13 Uhr, LIVE! bei kicker), in der 3. Liga gastiert der Tabellenführer in der Woche darauf beim FSV Zwickau.