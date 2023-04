Vor direktem Duell: Dresden soll an Freiburgs Treu interessiert sein

Wenn Dynamo Dresden am Samstag (14 Uhr) zu Gast beim SC Freiburg II ist, dann werfen die SGD-Verantwortlichen möglicherweise einen genaueren Blick auf Philipp Treu. Der Kapitän der Sport-Clubs soll das Interesse der SGD geweckt haben.

Dynamo Dresden hat sich mit dem 2:1-Sieg gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Wochenende im Kampf um den Relegationsplatz in eine gute Ausgangsposition gebracht. Fünf Spiele vor Schluss beträgt der Puffer auf den VfL Osnabrück zwei Zähler. Auf den direkten Aufstiegsplatz fehlen vier Punkte.

Während die Mannschaft noch um die Rückkehr in die zweite Bundesliga kämpft, soll im Hintergrund schon am Kader für die kommende Spielzeit gebastelt werden. Wie die "BILD" berichtet, habe Dynamo ein Auge auf Philipp Treu geworfen. Der 22-jährige Rechtsverteidiger, der auch auf der linken Seite spielen kann, führt den SC Freiburg II in dieser Saison als Kapitän aufs Feld.

30 der 33 Spiele stand Treu auf dem Platz, fehlte lediglich zweimal verletzt und einmal gelbgesperrt. Mit einem kicker-Notenschnitt von 2,98 gehört der gebürtige Heidelberger zu den besten Spielern auf seiner Position. Im ligaweiten Ranking der Abwehrspieler liegt Treu, dem zwei Assists gelangen, auf dem achten Platz. Im Sommer läuft sein Vertrag beim Sport-Club aus. Eine Perspektive bei den Profis scheint es nicht zu geben.

Mit ablösefreien Transfers aus der Freiburger U 23 haben die Dresdner bereits ihre Erfahrung gemacht. 2021 kam Luca Herrmann, der allerdings seit Anfang 2022 mit einer Knieverletzung fehlt, vom SCF. Ein Jahr darauf folgte Claudio Kammerknecht, der in Markus Anfangs Defensive auf Anhieb eine wichtige Rolle spielte (19 Einsätze, vier Tore). Wie aus dem Bericht hervorgeht, seien die Dresdner aber bei Weitem nicht der einzige Interessent. Auch Zweitliga-Klubs sollen bereits bei Treu angefragt haben.

Freiburg empfängt Dresden zum Topspiel

Am kommenden Samstag (14 Uhr) kommt es zum direkten Duell zwischen Treus Freiburgern und der SGD. Im Breisgau empfängt das zweitbeste Heimteam (16 Spiele, 37 Punkte) die zweitbeste Auswärtsmannschaft (16 Spiele, 31 Punkte). SCF-Coach Thomas Stamm und seine Mannschaft ließen in der Vorwoche beim 0:0 in Oldenburg Federn. Im Hinspiel in Dresden gab es ein 1:1. Damals drückten die Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg, verpassten es aber, das zweite Tor zu machen.

Auch am anstehenden 34. Spieltag braucht die Elf von Markus Anfang dringend die drei Punkte, wenn es vielleicht sogar noch etwas mit dem direkten Aufstieg werden soll. Bei einer Niederlage droht dagegen sogar vorerst wieder das Abrutschen auf Platz sechs und möglicherweise - sollte an den Gerüchten etwas dran sein - auch das Nachsehen im Kampf um Treu.