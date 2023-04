Von langen Einwürfen und 22 Freunden: Jonsdottir startet in Wolfsburg durch

Wenn der VfL Wolfsburg am Montag gegen Arsenal um einen Platz im Champions-League-Finale kämpft, kommt es auch auf eine junge Isländerin an - die das nachholt, was ihre Mutter nicht hätte tun können.

Strammer Schuss: Sveindis Jonsdottir entfacht auf links viel Torgefahr. IMAGO/ANP