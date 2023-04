Von FIFA zu EA SPORTS FC: eSport-System vor Revolution?

Viele eSport-Wettbewerbe wird EA SPORTS mindestens umbenennen müssen - FIFA Global Series wird der Wettbewerb nicht mehr heißen können. Ändert EA dabei gleich die ganze Turnierstruktur?

FIFAe World Cup, FIFAe Club Series, FIFAe Nations Series - sie alle könnten 2023/24 nicht ausgespielt werden, die aktuell laufenden Ausgaben sind potenziell die vorerst letzten. Die FIFA Global Series wird in ihrer jetzigen Form zumindest nicht permanent in EA SPORTS FC übernommen, das ergibt sich schon aus der Lizenz-Trennung zwischen Entwickler und Weltverband. Die FIFA wiederum wird wahrscheinlich erst 2024 mit einem eigenen Spiel aufschlagen.

Möglich ist daher zwar, dass EA SPORTS und die FIFA für 2023/24 noch zu einer Einigung über die Lizenzierung der FIFAe-Wettbewerbe gelangen. Offiziell bestätigt sind derlei Überlegungen oder Verhandlungen allerdings von keiner Seite.

Folglich werden sich im neu zu kreierenden eSport-Kosmos von EA SPORTS FC mindestens mittelfristig die Namen der größten Wettbewerbe ändern. Laut David Jackson, Vizepräsident Brand Marketing bei EA SPORTS, könnten die Anpassungen aber deutlich weiter gehen als nur bis zur Nomenklatur. "Die Namen werden sich ändern. Und das könnte auch für einige Turnierstrukturen gelten, die wir aufgebaut haben", sagt Jackson gegenüber kicker eSport.

eSportler-Reichweiten für Partner interessant

EA SPORTS habe in den vergangenen Jahren "sehr intensiv über unsere kompetitivsten Erfahrungen nachgedacht und wie diese in der Zukunft aussehen könnten". Genauere Informationen wird der Publisher aber wie zu allen anderen Bereichen erst im Juli mit der Öffentlichkeit teilen. Jackson sei sich der Erwartungen der eSportler bewusst, von denen viele auch als Content Creator tätig sind und große Reichweite mit sich bringen.

Einfluss und Bekanntheit machen die "kompetitivsten Spieler" laut dem Vizepräsidenten auch für die Partner von EA SPORTS interessant, die "in diese Community vordringen" wollen. Ob der eSport in EA SPORTS FC einen erheblichen infrastrukturellen Aufschwung erleben könnte, ließ Jackson offen. Auch in FIFA 23 sind Präsenz und Präsentation der großen Wettbewerbe noch ausbaufähig - teils sind selbst Ergebnisse schwer nachzuvollziehen.

Profi-Spieler "im Zentrum der Sportentwicklung"

Gegenüber Corriere dello Sport gab Jackson an, bei der Erstellung des neuen eSport-Ökosystems für EA SPORTS FC zuallererst auf die Profi-Spieler gehört zu haben: "Um zu verstehen, was sie gerne implementiert hätten und was ihnen am meisten nützt". Die eSportler stünden "im Zentrum der Sportentwicklung". Große Worte, deren Wahrheitsgehalt sich erst in den kommenden Monaten und Jahren herausstellen wird.

Beibehalten könnte EA SPORTS im Unterschied zur FIFA Global Series beispielsweise die eChampions League, deren K.-o.-Phase am Wochenende die acht Finalisten hervorbringt - die Virtual Bundesliga (VBL) ist bereits gesichert. Dank der Partnerschaft mit der DFL könnte auch die deutsche Meisterschaft in EA SPORTS FC fast baugleich übernommen werden. Die letzte FIFA-23-Ausgabe sucht noch ihren Einzelchampion via Grand Final im Juni.