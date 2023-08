Von der Donau an die Isar: Zwarts wechselt zu den Löwen

Gegen die SpVgg Unterhaching fehlte er bereits im Kader des SSV Jahn Regensburg, nun ist sein Abschied offiziell: Joel Zwarts verlässt die Oberpfälzer und wechselt zu Ligakonkurrent 1860 München.

Was sich im Rahmen des ersten Drittliga-Spieltags bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Joel Zwarts, beim Saisonauftakt gegen Unterhaching (1:1) nicht im Kader, verlässt den SSV Jahn Regensburg und wechselt innerhalb Bayerns zu Ligarivale 1860 München. Für die Löwen wird eine Ablöse für den 24-jährigen Stürmer fällig, der an der Donau noch bis 2024 vertraglich gebunden war.

"Joel ist Ende der vergangenen Woche mit dem Wunsch einer persönlichen Neuausrichtung auf uns zugekommen. Diesem sind wir nach Abwägung aller Optionen nun nachgekommen", erklärte Regensburgs Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer in einer Vereinsmitteilung die Entscheidung, den Niederländer ziehen zu lassen. In der vergangenen Spielzeit war Zwarts in seine niederländische Heimat an Zweitligist ADO Den Haag ausgeliehen, in der Vorbereitung auf die Drittliga-Saison bei der Jahnelf hatte er überzeugen können.

Regensburger Bemühungen bleiben unbelohnt

Entsprechend haben in Regensburg sowohl Verein als auch "die komplette Mannschaft" in "intensivem Austausch" versucht, "Joel von einem gemeinsamen Weg zu überzeugen. Jedoch hat sich Joel dagegen entschieden und möchte eine neue Herausforderung suchen. Der SSV Jahn wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so Beierlorzer weiter. Zunächst machten Gerüchte die Runde, den Niederländer könnte es zurück in die Heimat ziehen, am Wochenende kristallisierte sich dann das Interesse des TSV 1860 München heraus.

Dort ist Zwarts die gesuchte Wunschlösung nach dem Abgang von Marcel Bär (Aue) sowie dem Karriereende von Stefan Lex. Hinzu kommt die weiterhin ungewisse Zukunft von Fynn Lakenmacher, der seinen Vertrag noch nicht verlängert hat. "Die intensiven Bemühungen des TSV 1860 München, mich für den Sturm zu verpflichten und die Gespräche mit Maurizio Jacobacci haben mich überzeugt“, erklärte Zwarts seinen Schritt an die Isar. "Ich habe viel Positives über den Verein und die Fans gehört und freue mich darauf, mich ab Mittwoch in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel voll einzubringen, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können."

Beierlorzer stellt Nachfolger in Aussicht

Der 1,90-Meter große Stürmer stand für Regensburg in 24 Zweitliga-Spielen (zwei Tore) und zwei DFB-Pokal-Partien (ein Tor) auf dem Platz, in München erhält er die Rückennummer neun.

"Wir sind bereits in intensiven Gesprächen mit potentiellen Neuzugängen, um die entstandene Lücke im Kader bestmöglich zu besetzen", stellte Beierlorzer derweil einen Nachfolger des Stürmers in Aussicht, für den man einst 300.000 Euro an Excelsior Rotterdam überwies.