"Hat uns gesagt, dass er wechseln will": Regensburgs Zwarts vor dem Absprung

Im Spieltagskader des SSV Jahn Regensburg fehlte Joel Zwarts am Samstag gegen die SpVgg Unterhaching. Laut Trainer Joe Enochs steht der Stürmer vor dem Abschied. Ein Ligakonkurrent soll Interesse haben.

Nach seiner einjährigen Leihe zum ADO Den Haag in der zweiten niederländischen Liga kehrte Joel Zwarts in diesem Sommer zum SSV Jahn Regensburg zurück und genoss in der Vorbereitung großes Vertrauen seines Trainers Joe Enochs. Beim Start in die neue Spielzeit, dem 1:1 gegen Aufsteiger Unterhaching, fehlte der 24-jährige Stürmer allerdings im Aufgebot. Der Niederländer sah das Spiel in zivil von der Tribüne aus - obwohl keine Verletzung vorlag.

"Joel ist am Donnerstag auf uns zugekommen und hat uns gesagt, dass er wechseln will und in Gesprächen mit einem anderen Verein ist", lieferte Enochs die Erklärung für das unerwartete Fehlen Zwarts'. "Wir haben dann gemeinsam entschieden, dass dann der Fokus nicht da ist. Mir fällt es schwer, solch einen guten Spieler nicht zu berücksichtigen, ich hatte aber keine andere Wahl", machte der US-Amerikaner keinen Hehl aus seinem Unmut über die Entscheidung seines Noch-Schützlings.

Spekulationen über Wechsel in die Heimat

Noch vor gut einer Woche hatte Geschäftsführer Achim Beierlorzer erklärt, Zwarts' "persönliche, private Situation" sei "nicht einfach", über einen erneuten Wechsel in die Niederlande oder zumindest in die Nähe seiner Heimat wurde spekuliert.

Nun könnte eine Spur aber zu einem Ligakonkurrenten der Jahnelf führen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Sonntagnachmittag berichtete, hat der TSV 1860 München seine Fühler nach Zwarts ausgestreckt. Dort ist man nach dem Abgang von Marcel Bär nach Aue, dem Karriereende von Stefan Lex und der unklaren Situation um Fynn Lakenmacher, der bislang keine Bereitschaft zeigt, seinen Vertrag zu verlängern, weiterhin auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive - und soll diese in Zwarts ausfindig gemacht haben.

Statt näher an die Heimat könnte es diesen somit gar noch weiter in den Süden ziehen. Den Regensburgern winkt immerhin eine Ablösesumme für den Spieler, den man im Sommer 2021 noch für 300.000 Euro von Excelsior Rotterdam verpflichtete. Nichtsdestotrotz ein bitterer Abgang, haperte es gegen die Spielvereinigung doch vor allem an der Chancenverwertung.