Vom Absteiger zum Meister: Wellmann kommt nach München

Nach ihrem Vertragsende in Potsdam schließt sich Anna Wellmann dem FC Bayern an, wo sie vor allem ein Vorbild sein soll. Die Torhüterin will mehr als das.

Dass Wellmann die Turbine aus Potsdam nach der Saison verlassen würde, stand bereits seit Ende Mai fest. Nach zwei Saisons beim Bundesliga-Urgestein, in denen die 28-Jährige auf 32 Erstliga-Einsätze kam, wird es Zeit für eine neue Herausforderung - und das beim amtierenden deutschen Meister. Der FC Bayern hat die Verpflichtung der Torhüterin bis 2026 am Freitag offiziell bekannt gegeben, Spekulationen um diesen Transfer hatte es schon im Vorfeld gegeben.

Für Wellmann ist es eine Rückkehr nach München: Bereits von 2016 bis 2019 stand sie beim FC Bayern unter Vertrag, kam in dieser Zeit allerdings nur für die zweite Mannschaft in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Zur Saison 2019/20 wechselte sie dann zu Bayer 04 Leverkusen, wo sie ihr Bundesligadebüt feierte. Über zwei Spielzeiten konnte sie sich in der Werkself jedoch nicht gegen Anna Klink durchsetzen, weshalb sie 2021 zu Turbine Potsdam weiterzog, wo sie sich nach eigenen Aussagen zur Führungsspielerin entwickelte. 2022 erreichte die Turbine auch dank einer starken Wellmann zwischen den Pfosten das DFB-Pokalfinale, unterlag dort dem Rekordsieger aus Wolfsburg allerdings deutlich. In der abgelaufenen Saison konnte sie den Abstieg der Potsdamerinnen nicht verhindern.

"Wenn man die Bedingungen hier sieht, hat man gleich wieder Bock, dass es losgeht"

Anstatt zweiter Liga könnte es nun für Wellmann in der kommenden Saison sogar Champions League heißen. "Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut und meine Entscheidung fiel mir relativ leicht. Wenn ein Angebot vom FC Bayern kommt, schlägt man das nicht aus", erklärt sie auf der Vereinswebsite der Münchner. Sie habe sich in den vier Jahren, in denen sie weg war, zu einer Bundesliga-Torhüterin entwickelt und ihre Qualitäten weiter ausgebaut. "Mit dem Alter habe ich gelernt, dass ich einer Mannschaft mit meiner Ruhe von hinten raus Rückendeckung geben kann", beschreibt Wellmann ihre Entwicklung. Nun sei sie bereit für eine neue Herausforderung. "Ich habe einfach unfassbar Bock, die Mannschaft kennenzulernen, und freue mich auf alles, was kommt."

In München war man nach dem Abgang von Laura Benkarth auf der Suche nach einer neuen dritten Torhüterin gewesen. Mit der 22-Jährigen Mala Grohs und der 19 Jahre alten Isländerin Cecilia Runarsdottir hat man bereits zwei junge Talente in den eigenen Reihen, wollte aber noch eine erfahrene Spielerin dazu holen. "Anna bringt viel Erfahrung mit und hat auch ein gewisses Alter, wodurch sie unserem Torwart-Team helfen kann", sagt Bianca Rech, Abteilungsleiterin der FCB-Frauen, über ihren bereits siebten Neuzugang. "Sie kann eine Vorbild-Rolle für die Mädels einnehmen und wird helfen, sie weiter zu stärken. Wir denken, dass sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann."

Die Verpflichtung von Wellmann sei für alle in der FC Bayern-Familie eine tolle Sache, da sie die Strukturen und den Verein bereits kenne, freute sich Rech. Beide Parteien freuten sich sehr auf die erneute Zusammenarbeit am Campus des FC Bayern. Wellmann will sich in München nicht einfach hinten anstellen, sondern den Kampf um die Nummer 1 mit Mala Grohs aufnehmen, die ihren Vertrag erst im Februar bis 2025 verlängert hatte. Wellmann kann es daher kaum erwarten, an die Arbeit zu gehen: "Wenn man die mega Bedingungen hier sieht, hat man gleich wieder Bock, dass es losgeht!"