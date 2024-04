Vingegaard nach Sturz bei Baskenland-Rundfahrt ansprechbar - Mehrere Knochenbrüche

Die Sturz-Nachrichten im Radsport reißen nicht ab. Auf der vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt kamen mehrere Fahrer schwer zu Fall. Betroffen waren auch Remco Evenepoel, Primoz Roglic und besonders Jonas Vingegaard.

Auf einer Abfahrt rund 35 Kilometer vor dem Ziel passierte es: Gleich mehrere Fahrer im Hauptfeld kamen zu Fall, rutschten von der Straße und landeten zum Teil im Straßengraben. Die ersten Eindrücke, wonach es den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard am schlimmsten erwischt hat, sollten sich später am Abend bestätigen. Der Däne war regungslos liegen geblieben, wurde minutenlang neben der Straße behandelt und schließlich auf einer Trage abtransportiert.

Im weiteren Verlauf des Abends gab sein Rennstall Visma-Lease zunächst bekannt, dass Vingegaard ins Krankenhaus gebracht worden und bei Bewusstsein sei. Nach ersten Untersuchungen hieß es dann: gebrochenes Schlüsselbein sowie mehrere gebrochene Rippen. Der Däne bleibe "als Vorsichtsmaßnahme im Krankenhaus". Was die Verletzungen für den weiteren Saisonverlauf bedeuten, ließ Visma-Lease zunächst offen.

Tesfatsion löst Kettenreaktion aus - Evenepoel wird in Belgien operiert

Zurück zum Sturz: Als erster Fahrer war Natnael Tesfatsion aus Eritrea weggerutscht, danach ging rund ein Dutzend weitere Fahrer zu Boden. Auch der Gesamtführende der Baskenland-Rundfahrt Primoz Roglic, der am Mittwoch schon gestürzt war, kam erneut zu Fall, konnte sich aber selbst aufrappeln. Remco Evenepoel schoss beim Ausweichmanöver über die Kurve hinweg, schlitterte über den Rasen und hatte danach den Arm in einer Schonhaltung.

Beide mussten die Etappe aufgeben, bei Evenepoel wurden am Abend ein Bruch des rechten Schlüsselbeins und des rechten Schulterblatts festgestellt, wie sein Team Soudal-Quick Step bekanntgab. Der 24-Jährige wird am Freitag in sein Heimatland Belgien reisen, wo er sich einer Operation und weiteren Untersuchungen unterziehen wird. Jay Vine, Zweiter der Auftakt-Etappe, wurde wie Vingegaard abtransportiert.

Das Rennen wurde während der Behandlungen der Fahrer neutralisiert. Mehrere Krankenwagen säumten die Passage. Nach einer langen Unterbrechung durften schließlich nur die sechs Ausreißer, die zum Unfallzeitpunkt weit vor dem Feld lagen, um den Sieg fahren. Diesen sicherte sich der Südafrikaner Louis Meintjes vom Team Intermarche-Wanty. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) aus Dänemark übernahm die Gesamtführung von Roglic.

Van Aert und Kämna fallen derzeit auch aus

Damit wurde der Radsport nur rund eine Woche nach dem schweren Sturz des belgischen Stars Wout van Aert wieder von einem schlimmen Crash überschattet. Der Belgier hatte beim Halbklassiker Quer durch Flandern Ende März mehrere Rippenbrüche und einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Van Aert wird wochenlang ausfallen.

Dazu schockte ein Trainingsunfall des deutschen Hoffnungsträgers Lennard Kämna am Mittwoch auf Teneriffa das deutsche Bora-Team.

Baskenland-Rundfahrt, 4. Etappe Etxarri Aranatz - Legutio (159 km)

1. Louis Meintjes (Südafrika) - Intermarché-Wanty 4:21:15 Std.; 2. Reuben Thompson (Neuseeland) - Groupama-FDJ + 0 Sek.; 3. Karel Vacek (Tschechien) - Burgos - BH; 4. Mikel Retegi (Spanien) - Equipo Kern Pharma; 5. Mathieu Burgaudeau (Frankreich) - Team TotalEnergies; 6. Joseba Lopez (Spanien) - Caja Rural-Seguros RGA; 7. Lorenzo Rota (Italien) - Intermarché-Wanty; 8. Kevin Colleoni (Italien) - Intermarché-Wanty; 9. Ivan Cobo Cayon (Spanien) - Equipo Kern Pharma; 10. Jose Manuel Diaz Galledo (Spanien) - Burgos - BH

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe:

1. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek 8:36:11 Std.; 2. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 4 Sek.; 3. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 6; 4. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 5. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 13; 6. Bruno Armirail (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 14; 7. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 15; 8. Paul Lapeira (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 16; 9. Nelson Filipe Oliveira Santos Simoes (Portugal) - Movistar Team + 18; 10. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ