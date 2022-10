Viktoria-Kapitän Risse steht in Ingolstadt vor dem Comeback

Auf dem Papier ist Viktoria Köln am Sonntag beim FC Ingolstadt klarer Außenseiter. Denn am Sonntag prallen im Sportpark zwei Serien aufeinander.

Die Viktoria befindet sich seit nunmehr neun Spielen im Abwärtstrend, zu sechs Remis gesellten sich drei Niederlagen. Immerhin erlebten die Kölner im Bitburger-Pokal, wie sich ein Sieg anfühlt. Beim Mittelrheinligisten FC Hennef 05 gelang im Erstrundenspiel am Mittwochabend ein 3:0. "Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass uns dieses Spiel viel nehmen kann, wenn wir es verlieren sollten, aber auch viel geben", freute sich Viktoria-Coach Olaf Janßen, der sich auch "inhaltlich sehr zufrieden" zeigte.

Risse vor der Rückkehr

Verbunden mit dem Erfolgserlebnis erhofft sich der Ex-Profi, dass seine Schützlinge nach der langen Negativserie an Selbstvertrauen gewonnen haben. Dieses ist am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) bei formstarken Schanzern - 14 Punkte aus den letzten sechs Partien haben den FCI auf Platz 3 des Tableaus gespült - auch nötig, um vielleicht für eine Überraschung sorgen zu können. Immerhin scheinen die Oberbayern der Viktoria zu liegen, drei Siege bei einer Niederlage stehen in den bisherigen Vergleichen bislang gegen den FCI zu Buche.

Von der Rückkehr von Kapitän Marcel Risse, der nach einer Muskelverletzung wohl rechtzeitig fit wird, erhofft sich Janßen gerade gegen die beste Abwehr der Liga (nur neun Gegentore) sicherlich mehr Kreativität und Durchschlagskraft in der Offensive.

Greger für den gesperrten Fritz?

Defensiv ist eine Umstellung notwendig, Moritz Fritz sah beim 1:1 in Duisburg seine 5. Gelbe Karte. Als Ersatzmann könnte Christoph Greger auflaufen, der beim MSV nach langer Verletzungspause wieder sporadisch Drittliga-Luft geschnuppert hatte.