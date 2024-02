Viktoria Berlin: Einstand nach Maß für Dehl - Setzt Keskin auf Horenburg?

Winter-Rückkehrer Laurenz Dehl sammelte in seiner ersten Partie für Viktoria Berlin gleich zwei Scorerpunkte. Vor dem Cottbus-Duell außerdem im Fokus: Die Frage nach der neuen Nummer 1 beim Regionalligisten.

Einen Einstand nach Maß bei seinem neuen, alten Klub feierte Laurenz Dehl. Der Offensivspieler, der im Winter vom österreichischen Partnerverein Austria Klagenfurt an Viktoria Berlin ausgeliehen wurde, konnte im ersten Pflichtspiel in der Saison 2023/24 beim 2:1-Erfolg gegen den Berliner AK gleich mit einem Tor und einer Vorlage für die Himmelblauen glänzen. Damit hatte der Rückkehrer maßgeblich Anteil am ersten Sieg der Berliner im ersten Match nach der Winterpause.

"Wir haben auch aufgrund der Gegebenheiten nicht unser bestes Spiel gemacht. Dennoch war es ein guter Einstand", so Dehl, der schon in der vergangenen Saison in der zweiten Saisonhälfte für die Viktoria (16 Spiele, drei Tore) auflief. Damals wurde der 19-Jährige noch von Union Berlin ausgeliehen. Doch in der vergangenen Winterpause trennten sich die Wege von Dehl und den Eisernen endgültig. Das Eigengewächs des Bundesligisten, das seit 2011 alle Nachwuchsmannschaften des Vereins aus Berlin-Köpenick durchlief, schaffte dort nach drei Leihgeschäften (zum Halleschen FC, Bohemians Dublin, Viktoria Berlin) den erhofften Durchbruch nicht. Für die erste Mannschaft machte der 1,80 Meter große Fußballer, dessen Vertrag nun aufgelöst wurde, lediglich ein Pflichtspiel.

Gestartet bei Blau-Gelb Berlin

Der österreichische Bundesligist aus Klagenfurt griff sofort zu und transferierte Dehl per Leihe zurück in die deutsche Bundeshauptstadt - auch um dem Flügelspieler sofortige Spielpraxis zu ermöglichen. "Mein Ziel ist es, mich mit starken Leistungen für Klagenfurt zu empfehlen", sagte Dehl, der einst bei Blau-Gelb Berlin mit dem Fußball startete.

Gegen den BAK war Dehl zuletzt nach Pass von Shean Mensah (24) zur Stelle und markierte im Stadtduell den Treffer zum 1:0 und legte nach einem tollen Lauf auf der rechten Seite quer zu Lucas Falcao (24), der den Ball zum 2:0 einnetzte. "Wir wissen um die Qualitäten von Laurenz. Er ist menschlich und sportlich eine Bereicherung für uns", so Viktoria-Coach Semih Keskin (35).

Horenburg die neue Nummer 1

Während Dehl in der Offensive für Furore sorgen soll, gab es auch in der Defensive einen Wechsel. Nach dem Abgang von Stammkeeper Maximilian Kinzig (20) zum 1. FSV Mainz 05 II hütete zuletzt Florian Horenburg (21) den Kasten der Viktoria. Dieser ist nach dem Vernehmen nach die neue Nummer 1 bei den Berlinern. "Ich tue mich mit dem Begriff immer etwas schwer. Wir haben mit Niklas Petzsch und Dmytro Karika zwei weitere gute Keeper und ich freue mich auf den Konkurrenzkampf. Alle drei haben mein Vertrauen", so Keskin.

Im Duell am Mittwochabend bei Energie Cottbus wird es somit auch auf die Leistungen von Keeper Horenburg und Offensivakteur Dehl ankommen, dass der Überraschungsvierte auch bei den punktgleichen Lausitzern (3. Tabellenplatz, beide 32 Zähler) überzeugen kann. Wie schon im Hinspiel, das die Viktoria zum Start der Saison 2023/24 mit 2:1 gewinnen konnte - damals noch ohne Dehl und Horenburg auf dem Rasen.