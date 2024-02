Erst Slamar, dann Heike: Cottbus dreht Partie in der Nachspielzeit

Wahnsinn in der Lausitz: Nach vier Treffern in der Schlussphase behielt der FC Energie Cottbus durch Tim Heikes Last-Minute-Treffer die Punkte gegen Viktoria Berlin im Stadion der Freundschaft.

Tim Heike (hier beim Kopfballversuch) versetzte die Cottbus in der fünften Minute der Nachspielzeit in Ekstase. IMAGO/Steffen Beyer

Nach der ersten Saisonpleite des Greifswalder FC tat sich dem FC Energie Cottbus und Viktoria Berlin unverhofft die Chance auf, auf den Tabellenführer zu verkürzen.

Die Gäste aus Berliner waren zunächst wacher und gingen in der 4. Minute durch Shean Mensah, der an der Strafraumkante zu viel Raum bekam, in Führung. Die Hauptstädter blieben bissig, kamen immer wieder zu Abschlüssen. Cottbus hingegen war offensiv in den Anfangsminuten quasi nicht vorhanden. Erst in der 21. Minute kamen die Lausitzer mal zu einem Abschluss - Tim Heike köpfte rechts neben das Tor. Auf der anderen Seite rettete Bethke gegen Laurenz Dehl in höchster Not (36.).

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs überschlugen sich kurzzeitig die Ereignisse. Erst köpfte Lucas Falcao ohne Gegenwehr einen Eckball zum 2:0 für die Himmelblauen in die Maschen (45.). Kurz darauf verhinderte Bethke den dritten Einschlag ins Cottbuser Tor, ehe Phil Halbauer mit einem Flachschuss die erste vernünftige Kombination der Lausitzer zum bis dato schmeichelhaften Anschlusstreffer verwertete (45.+3).

Cottbus dreht in der Schlussphase auf

Nach dem Seitentausch war Cottbus besser im Spiel, hatte um die Stundemarke seine beste Phase, in der auch Viktoria Keeper Horenburg gegen den eingewechselten Maximilian Pronichev (58.) und Heike (64.) zweimal stark parierte. Ansonsten waren gute Chancen auf beiden Seiten rar gesät. Wie aber bereits Ende des ersten Abschnitts nahm die Begegnung auch gegen Spielende noch einmal Fahrt auf. Einen Freistoß von Dominik Pelivan legte Joker Timmy Thiele gut auf Joshua Putze ab, der den Ausgleich markierte (82.). Zum Leidwesen der FCE-Anhänger konterte Berlin das 2:2 umgehend durch Dehl, der keine 60 Sekunden später die Himmelblauen wieder in Führung schoss.

Aber die Lausitzer hatten noch Pfeile im Köcher. In der Schlussminute brachte Pelivan die nächste Freistoßflanke perfekt in den Strafraum und fand dort Dennis Slamar, der den Ball artistisch zum 3:3 in die Maschen bugsierte. Und der Cottbuser Wahnsinn war noch nicht vorbei. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Heike mit seinem 15. Saisontor tatsächlich noch zum 4:3-Erfolg. Damit bleibt Cottbus nicht nur vor der Viktoria in der Tabelle, sondern verkürzt auch auf Spitzenreiter Greifswald.

Am Wochenende wartet auf Energie Cottbus am Samstag ein Auswärtsspiel in Chemnitz, während Viktoria Berlin sonntags den FSV Zwickau empfängt.