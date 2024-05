Geipl arbeitet an der Mittellinie gegen Russo mit dem Ellbogen und wird dafür verwarnt. Es ist die 15. (!) Gelbe Karte für den Kapitän, der damit am nächsten Samstag bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison gelbgesperrt fehlt. Das gab es bisher nur einmal in der 3. Liga, Geipl ist nun Spieler Nr. zwei.