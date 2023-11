Dreierpack Kutschke: Dynamo feiert 5:1-Kantersieg gegen dezimiertes Köln

Dynamo Dresden untermauerte am Freitagabend die Rolle als Spitzenreiter in der 3. Liga. Bei mit dem Pausenpfiff dezimierten Kölnern überragte besonders Dreierpacker Kutschke.

Sechs Spiele waren die SGD von Trainer Markus Anfang nach dem 2:0 gegen den SC Freiburg II ungeschlagen gewesen und schickten sich in Köln früh an, diese Serie auszubauen. Bereits nach gut 30 Sekunden holten vom Fleck weg dominante Gäste die erste Ecke, die noch ohne Folgen blieb, heraus. Nach gut 15 Minuten jubelte die Elf, in der Zimmerschied für Vlachodimos gestartet war, dann: Ein Handspiel von Greger bewegte Schiedsrichter Florian Exner dazu, auf den Punkt zu zeigen. Kutschke trat an und verwandelte zum 1:0 (17.).

Greger fliegt mit dem Pausenpfiff

Während die Gastgeber quasi gar nicht in die Partie kamen, wurde die Brust der Sachsen immer breiter. Das Leder lief gut durch die Reihen Dynamos, das nach einer halben Stunde das zweite Mal feiern durfte. Einen Fehlpass von Becker tief in der eigenen Hälfte münzten Kutscke, Lemmer und Hauptmann zur ausgebauten Führung um (32.).

Doch damit nicht genug: Greger, der einen Abend zum Vergessen erlebte, legte in der Nachspielzeit Lemmer im eigenen Sechzehner. Es gab einen zweiten Strafstoß und eine zweite Gelbe Karte gegen den bereits verwarnten Verteidiger. Da Kutschke sich ein zweites Mal nicht bitten ließ und Voll verlud (45.+4), ging die fortan dezimierte Viktoria mit 0:3 in die Pause.

Mit Wiederbeginn reagierte Kölns Trainer Olaf Janßen, der nach dem 1:2 in Halle Lorch hatte ersetzen müssen und Kubatta sein Startelfdebüt ermöglichte, mit einer Umstellung. Verteidiger Sticker kam für Becker und schloss die defensive Lücke - wovon Dresden sich jedoch nicht irritieren ließ. Zimmerschied verpasste allerdings die erste gute Chance der zweiten Hälfte (51.).

Kutschke komplettiert den Dreierpack

Stattdessen waren es die zehn verbliebenen Kölner, die aus dem Nichts trafen: Bocigevic überwand den bis dahin beschäftigungslosen Drljaca mit einem präzisen Distanzschuss (55.) und sorgte dafür, dass der Tabellenachte wieder ein klein wenig Hoffnung schöpfte.

Diese zerstörte nur ungefähr 45 Sekunden nach seiner Hereinnahme dann ausgerechnet Meißner, der noch bis Sommer für die Viktoria aufgelaufen war. Seinem wuchtigen Schuss zum 4:1 (83.) ließ er außerdem einen Assist folgen. Kutschke musste den Querpass nur noch über die Linie drücken und verbuchte somit seinen ersten Dreierpack in der 3. Liga (86.) und den 5:1-Endstand.

Viktoria Köln ist nach drei Pflichtspielniederlagen in Serie am 26. November (19.30 Uhr) zu Gast bei Preußen Münster. Dresden ist derweil seit sieben Partien ungeschlagen und bereits am 19. November (13.30 Uhr) zum Nachholspiel bei Saarbrücken gefordert.