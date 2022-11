Kurioser Strafstoß kurz vor dem Ende: BVB verliert gegen Vietnam

Zum Abschluss der Asien-Tour musste sich der BVB der vietnamesischen Nationalmannschaft geschlagen geben. Ein Elfmeter kurz vor Schluss entschied die Partie.

Malen brachte den BVB in Führung, am Ende verloren die Schwarz-Gelben doch noch mit 1:2. picture alliance/dpa

Wie auch beim vorherigen 4:1-Testspielsieg gegen Johor setzte BVB-Coach Edin Terzic gegen die vietnamesische Nationalelf auf einige erfahrene Bundesliga-Profis in seiner Startaufstellung: Keeper Meyer, Passlack, Hummels, Özcan Malen und Schulz, der den Verein im Winter verlassen soll, standen von Beginn an auf dem Feld.

Malen überzeugt auf Asien-Reise

Nachdem die Nationalmannschaft Vietnams durchaus mutig in die Partie gestartet war, erzielte Malen in der 13. Minute den Führungstreffer für die Schwarz-Gelben. Schulz fand Passlack mit seiner Flanke am zweiten Pfosten, der Rechtsverteidiger behielt die Übersicht und legte direkt zurück auf Malen. Der Niederländer brauchte nur kurz, um den Ball unter Kontrolle zu bringen, und setzte die Kugel mit links über den Innenpfosten ins Tor. Für Malen war es bereits der fünfte Torerfolg auf der Asien-Tour.

In Folge des Treffers übernahm der BVB immer mehr die Kontrolle im Spiel, kam aber kaum zu nennenswerten Torchancen. Auch die Gastgeber stießen nicht oft ins letzte Drittel der Borussia - in der 36. Minute war es dann aber doch soweit: Meyer konnte einen Abschluss von der linken Seite nur noch ins Zentrum prallen lassen, wo Tien Linh goldrichtig stand und zum 1:1 einschob. Meyer stand wenig später noch einmal im Fokus und verhinderte den Dortmunder Pausen-Rückstand durch eine starke Fuß-Abwehr (44.).

Lotka macht das Tor kaputt - und ist machtlos

Nach dem Wiederanpfiff waren gute Chancen lange Zeit Mangelware. Erst nach über einer Stunde sorgte Pohlmann mit seinem Pfosten-Treffer erstmals wieder für Gefahr (61.). Die beste Möglichkeit für den BVB hatte in der 79. Minute dann Pasalic, dessen abgefälschter Schuss das Außennetz touchierte.

Die Entscheidung der Partie gab es kurz vor Schluss: Coulibaly kam mit seiner Grätsche im Strafraum zu spät und verursachte den Foulelfmeter, der letztlich zum 1:2-Endstand aus Dortmunder Sicht führte (85.). Für das kuriose Highlight der Partie sorgte der eingewechselte BVB-Keeper Lotka, der vor der Ausführung des Elfmeters den Querbalken mit einem Schlag unabsichtlich in die Höhe verschob. Nach wenigen Minuten konnten die Ordner im Stadion das Problem aber wieder beheben.

Für die Borussen endet damit also der Trip durch Asien. Nach der WM-Pause trifft der BVB dann am Sonntag, 22. Januar, um 15.30 Uhr in der Bundesliga auf den FC Augsburg.