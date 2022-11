Vor über 30.000 Fans: BVB gewinnt auch zweiten Asien-Test

Am Montag bestritt Borussia Dortmund sein zweites Spiel im Rahmen der Asien-Tour: In Malaysia gewannen Kapitän Mats Hummels & Co. mit 4:1 gegen die Johor Southern Tigers.

Mehr als 30.000 Zuschauer versammelten sich im Sultan Ibrahim Stadium, um das Testspiel des malaysischen Johor Darul Takzim FC gegen den BVB live mitzuerleben. Für die Schwarz-Gelben war es nach dem 7:2-Erfolg gegen die Lion City Sailors die zweite Partie auf der Asien-Tour. In seiner ersten Elf setzte BVB-Coach Edin Terzic auf eine Mischung aus Nachwuchsspielern und erfahrenen Bundesliga-Akteuren: So standen mit Meyer, Schulz, Hummels, Can und Malen fünf Profis von Beginn an auf dem Feld.

Njinmah eröffnet - Malen erhöht

Der Start in das Spiel verlief für die Dortmunder wie erhofft: Während Malen nach rund drei Minuten noch mit seinem Freistoß an der Latte scheiterte, erzielte Njinmah, der sonst für die Zweitvertretung des BVB auf Torejagd geht, den frühen Führungstreffer für die Borussen (11.).

Besonders die beiden Niederländer Braaf und Malen stellten die gegnerische Abwehr im ersten Durchgang des Öfteren vor Probleme - so auch in Minute 31: Braaf, den Dortmund vor der Saison ablösefrei von ManCitys U 21 verpflichten konnte, setzte seinen Landsmann perfekt in Szene und bereitete Malens Tor zum 2:0 per Querpass vor.

Pohlmann und Bamba machen Braafs Fehler vergessen

Und auch kurz vor dem Pausenpfiff stand Braaf im Mittelpunkt, diesmal allerdings negativ aus Dortmunder Sicht: Auf Höhe der Mittellinie verlor der 20-Jährige die Kugel leichtfertig an Gegenspieler Arif, der nach einem starken Sprint eiskalt zum Anschlusstreffer einschob (41.).

Edin Terzic tauschte in der Halbzeit alle seine Feldspieler aus und ebnete damit den Weg für zwei Jokertore im zweiten Durchgang: Nach einer Stunde war es erst Pohlmann, der vor dem Tor die Ruhe behielt und den Ball souverän über Johors Keeper zur 3:1-Führung einnetzte.

Rund neun Minuten später erhöhte dann der 18-jährige Bamba per starkem Linksschuss auf den 4:1-Endstand.

Nach den beiden souveränen Siegen in den ersten beiden Partien der Asien-Tour steht für den BVB am Mittwoch der Abschluss der Reise an: Um 13 Uhr trifft Dortmund auf Vietnam.