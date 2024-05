VfB wirbt um Chabot

Jüngst verkündete Julian Chabot via Instagram, dass seine Zeit beim 1. FC Köln Ende Juni vorbei sein werde. Der 26-jährige Innenverteidiger, der für die Rheinländer auf 57 Bundesligaspiele in zweieinhalb Jahren zurückblickt und beim Absteiger in der abgelaufenen Spielzeit noch einer der Lichtblicke war, hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel über rund vier Millionen Euro verankert. Der VfB Stuttgart hat sein Interesse hinterlegt.