VfB Oldenburg holt Kilic zurück auf die Trainerbank

Eine Woche nach der Trennung von Benjamin Duda hat der VfB Oldenburg einen Nachfolger präsentiert. Fuat Kilic kehrt zurück auf die Trainerbank der Blauen.

Fuat Kilic hatte den VfB Oldenburg in diesem Jahr bereits von März bis einschließlich Juni trainiert, konnte den Abstieg aus der 3. Liga jedoch nicht mehr verhindern. Schon damals hätten die Oldenburger Verantwortlichen gerne mit Kilic weitergearbeitet, der aus privaten Gründen jedoch nicht verlängerte.

"Ich hätte mir das auch im Sommer vorstellen können. Allerdings gab es damals private Dinge, die ich priorisieren und regeln musste. Damals hat es einfach nicht gepasst", erklärt Kilic in einer Pressemitteilung des VfB seine Entscheidung im Juni. Der Kontakt sei nie abgerissen, heißt es dort weiter. "Ich habe mich hier unheimlich wohlgefühlt und die Entwicklung natürlich genau verfolgt. Als jetzt der Anruf kam, war ich Feuer und Flamme und war schnell überzeugt, dass ich zum VfB zurückwill", so der 50-jährige Coach, der am Dienstagvormittag seine erste Einheit leiten wird.

Der Stallgeruch war von Bedeutung, denn: "So ein Einstieg im Saisonverlauf fällt natürlich leichter, wenn man den Verein kennt, große Teile der Mannschaft kennt und weiß, mit wem man zusammenarbeitet. Ich schätze die Menschen beim VfB, die Verantwortlichen, das Staff-Team, wir haben vertrauensvoll miteinander gearbeitet und dieses Wissen hat jetzt selbstverständlich auch eine Rolle gespielt."

"Von Spiel zu Spiel schauen"

Erst einmal will Kilic nun den Druck von der Mannschaft nehmen und keine langfristigen Ziele ausgeben. Die Entwicklung des Teams Schritt für Schritt voranzutreiben, steht nun im Vordergrund. "Wir haben eine Mannschaft mit Potenzial. Jetzt geht es darum, dass wir die Jungs in eine Situation bringen, dass sie dieses Potenzial konstant abrufen können. Dabei, und das will ich gerne betonen, werden wir von Spiel zu Spiel schauen", so Kilic, der auch auf die VfB-Anhänger hofft: "Die Unterstützung der Mannschaft war schon in der letzten Saison sensationell und bei dem, was ich bis jetzt gesehen habe, stehen die Fans nach wie vor hinter der Truppe. Wir werden alles tun, um diese enorm wichtige Unterstützung mit Leistung zu honorieren."

Sebastian Schachten sagt zur Kilic-Rückkehr: "Wir hatten bei der Trainersuche ein klares Anforderungsprofil und sind sehr froh, dass wir Fuat Kilic wieder beim VfB begrüßen können." Dieser habe bereits in der vergangenen Saison gezeigt, dass er eine Mannschaft, die in einer schwierigen sportlichen Situation ist, schnell stabilisieren und ihr Sicherheit und eine klare Struktur geben könne, so der Sportliche Leiter.

Sein erstes Spiel auf der Oldenburger Trainerbank nach seiner Rückkehr bestreitet Kilic am Samstag bei der punktgleichen SV Drochtersen/Assel.