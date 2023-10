Vertrag von ÖFB-Teamchef Rangnick bis zur WM 2026 verlängert

Durch die erfolgreiche Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland hat sich auch der Vertrag von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick automatisch bis zum Ende der kommenden Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verlängert.

Mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Aserbaidschan hat das österreichische Nationalteam bereits am vorletzten Spieltag der EM-Qualifikation das Ticket für die Endrunde 2024 in Deutschland gelöst. Dadurch hat sich auch der Vertrag von Teamchef Ralf Rangnick automatisch bis zum Ende der anstehenden Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verlängert. "Der Vertrag läuft vorerst über zwei Jahre, bei einer erfolgreichen Qualifikation für die UEFA EURO 2024 in Deutschland verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch um zwei weitere Jahre bis zur WM 2026 in den USA", hatte der ÖFB bei Rangnicks Vorstellung vermeldet. Diese Klausel griff nun bereits am 16. Oktober 2023.

"Sich da schon am vorletzten Spieltag für die EM zu qualifizieren, ist alles andere als selbstverständlich - vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Spieler wir vorgeben mussten. Es ist eine außergewöhnliche Leistung gewesen von den Jungs in den letzten Wochen und Monaten", betonte der 65-jährige Deutsche direkt nach dem Sieg in Baku und kündigte an, mit seiner Mannschaft im Nachbarland für Euphorie sorgen zu wollen: "Wenn wir einigermaßen alle Spieler zur Verfügung haben, haben wir eine Mannschaft, die sich nicht nur zurecht qualifiziert hat, sondern dann glaube ich auch, dass wir richtig aufzeigen können in Deutschland."

Rangnick übernahm das ÖFB-Team im April des vergangenen Jahres, als er seinen Landsmann Franco Foda ablöste, der nach viereinhalb Jahren Ende März 2022 seinen Hut als österreichischer Nationalcoach nehmen musste. Unter dem 65-Jährigen gab es seitdem in 16 Partien acht Siege, drei Remis sowie fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 25:18. Bislang kommt Rangnick als ÖFB-Coach auf einen Punkteschnitt von 1,69.

