Verstärkung für die Offensive: Najar wechselt zur Viktoria

Der SV Wehen Wiesbaden und Suheyel Najar gehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege. Der Deutsch-Tunesier heuert ein zweites Mal beim FC Viktoria Köln.

Obwohl er mit Wehen Wiesbaden den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte, spielt Najar auch in der kommenden Spielzeit wieder in der 3. Liga. Nach nur 13 Pflichtspieleinsätzen (ein Tor) innerhalb einer Saison für die Wiesbadener heißt die neue Station Viktoria Köln, dort trifft der 27-jährige Offensivakteur auf bekannte Gesichter.

Najar ist kein Unbekannter in Köln

Schon in der Hinrunde der Saison 2019/20 schnürte Najar nämlich die Fußballschuhe für den Drittligisten aus Köln, bevor er sich im Winter 2019 dem Stadtkonkurrenten Fortuna anschloss.

Wie der SVWW am Samstagvormittag bekanntgab, haben sich der Verein und der Spieler einvernehmlich auf eine "sofortige Vertragsauflösung" geeinigt, die Najar somit den Wechsel zur Viktoria ermöglichte. "Wir haben mit Suheyel ganz offen über seine Perspektive gesprochen. Dabei sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein Wechsel für ihn im Hinblick auf seine in der abgelaufenen Saison nicht zufriedenstellenden Einsatzzeiten Sinn macht", kommentierte Nico Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung beim SVWW, den Transfer.

"Aus gesundheitlichen Gründen": Najar muss noch etwas pausieren

Bei der Viktoria freuen sich alle Beteiligten auf den alten Bekannten. "Die Gespräche mit ihm waren wirklich klasse. Er ist ein sehr klarer und aufgeweckter Junge. Wir freuen uns auf ihn", wird Cheftrainer Olaf Janßen auf der Vereinswebsite zitiert und merkt an, dass "wir ein bisschen auf ihn warten müssen, weil er aus gesundheitlichen Gründen erst etwas später in die Vorbereitung einsteigen kann".

Najar selbst hob die guten Gespräche mit seinem neuen Coach hervor: "Die Verantwortlichen haben sich schon länger sehr um mich bemüht. Die Gespräche mit Olaf Janßen waren von Anfang an vertrauenserweckend. Jetzt freue ich mich einfach, wieder in meiner Heimat Köln zu sein und werde Vollgas geben, um gemeinsam mit den Jungs den nächsten Schritt zu gehen".

Nach Valdrin Mustafa, Stefano Russo, Donny Bogicevic und Bryan Henning ist Najar der fünfte Neuzugang des Sommers bei den Kölnern.