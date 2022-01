Verstärkung für die Eintracht-Abwehr: U-Nationalspielerin Aehling kommt

Eintracht Frankfurt hat die 20-jährige Abwehrspielerin Anna Aehling vom FSV Gütersloh unter Vertrag genommen. Die deutsche U-Nationalspielerin unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023.

Aehling spielte zwischen 2018 und 2021 insgesamt 49-mal in der 2. Frauen-Bundesliga für den FSV Gütersloh, danach noch am College in den USA. Parallel durchlief die gebürtige Coesfelderin die Nachwuchsteams der deutschen Nationalmannschaft und zog mit der U 19 ins Finale der Europameisterschaft 2019 ein. Aus dieser Zeit kennt sie auch ihre neuen Teamkolleginnen Nicole Anyomi, Sophia Kleinherne, Leonie Köster und Shekiera Martinez.

"Kann mich extrem gut mit dem Konzept der Eintracht identifizieren"

Aehling sagte bei ihrer Vorstellung: "In den USA konnte ich ein anderes Spielkonzept kennenlernen und meinen Horizont erweitern, habe mich taktisch und menschlich weiterentwickelt. Doch nach einem Jahr wollte ich wieder nach Deutschland gehen, um meine ersten Erstligaschritte zu machen." Mit dem Konzept der Eintracht könne sie sich "extrem gut identifizieren".

Eintracht-Sportdirektor Siegfried Dietrich sagte: "Bei unserer gezielten Suche, die verletzungsbedingten Ausfälle im Winterwechselfenster zu kompensieren, haben wir mit unserem Cheftrainer die klare Ausrichtung gehabt, im Sinne unserer generellen Philosophie ein Toptalent, und wie mit Sara Doorsoun geschehen, eine erfahrene Leistungsträgerin für die Abwehr zu verpflichten. Daher freue ich mich sehr, dass sich Anna Aehling nach dem Gespräch mit Niko Arnautis sofort für uns entschieden hat und ihren nächsten Karriereschritt mit uns gehen will. Sie passt sowohl sportlich als auch menschlich bestens in unser Team."