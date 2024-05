Verls Knost für WM-Qualifikationsspiele Kenias nominiert

Von Ostwestfalen nach Ostafrika: Auf Tobias Knost vom SC Verl wartet nach der gerade abgelaufenen Drittliga-Saison ein besonderes Abenteuer - er wurde offiziell zu den WM-Qualifikationsspielen der kenianischen Nationalmannschaft eingeladen.

Aufregende Tage für Tobias Knost. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler vom SC Verl ist für die WM-Qualifikationsspiele der kenianischen Nationalmannschaft nominiert worden.

Vom 26. Mai bis zum 11. Juni wird der gebürtige Berliner mit kenianischen Wurzeln väterlicherseits in Ostafrika sein, um sich auf die bevorstehenden Spiele vorzubereiten. Am 7. Juni steht das WM-Qualifikationsspiel gegen die Nationalmannschaft von Burundi an, gefolgt von dem gegen die Elfenbeinküste am 11. Juni. Beide Duelle finden im Bingu National Stadium in Malawis Hauptstadt Lilongwe statt. Es sind erst die Spieltage drei und vier der WM-Qualifikation Afrika, der Weg zur Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist noch sehr weit.

Und dennoch: "Wir freuen uns sehr über die Nominierung von Tobias und sind stolz, dass er unser Team international repräsentieren wird", kommentierte Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange die Berufung. "Die Freigabe wurde bereits besprochen und wir wünschen ihm viel Erfolg bei den anstehenden Spielen."

Im Sommer 2022 war Tobias-Mbunjiro Knost - wie er ganz offiziell heißt - vom 1. FC Magdeburg zum SC Verl gewechselt und bestritt seitdem 38 Punktspiele (zwei Tore) für die Ostwestfalen. Dass er dem SCV ein weiteres Jahr erhalten bleibt, steht bereits seit Mitte April fest.

Knost und der SC Verl beendeten die Saison auf dem 12. Platz. Zum Abschluss gab es ein 2:4 in Ulm, wo der Rechtsverteidiger beim frühen Gegentor schlecht aussah (kicker-Note 4,5) und kurz vor der Pause von Trainer Alexander Ende gelb-rot-gefährdet ausgewechselt wurde. Der Frust darüber dürfte zügig der Freude über die Nominierung zu den Länderspielen von Kenia gewichen sein.