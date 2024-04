Verl bindet Außenverteidiger Knost

Außenverteidiger Tobi Knost (23) verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim Sportclub Verl und läuft auch in der kommenden Saison für den derzeitigen Drittligisten auf. Der Sportliche Leiter Sebastian Lange sagte zu der Verlängerung: "Tobi ist ein absoluter Teamplayer und war in den vergangenen zwei Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft." Der gebürtige Berliner war im Sommer 2022 vom 1. FC Magdeburg zum SCV gewechselt und bestritt in der laufenden Spielzeit zehn Punktspiele.