"Verletzung ist schwerwiegender": Salah fällt doch länger aus

Mohamed Salah musste aufgrund einer Verletzung beim Afrika Cup aussetzen. Der Topstar der Ägypter wird länger fehlen als zunächst gedacht, das bestätigte sein Berater.

Mohamed Salah hatte sich am Donnerstag beim zweiten Gruppenspiel Ägyptens beim Afrika-Cup gegen Ghana (2:2) eine Oberschenkelzerrung im hinteren Muskelbereich zugezogen. Laut des ägyptischen Verbands werde er dadurch "mindestens die nächsten beiden Spiele der Nationalmannschaft verpassen". Klopp sagte, er habe mit Salah unmittelbar nach seiner Verletzung gesprochen, seitdem stehe der 31-jährige Stürmer im Austausch mit dem Mannschaftsarzt.

Am Montag wurde dann bekannt, dass der Offensivmann und wichtigster Spieler seines Landes eine doch etwas schlimmere Verletzung erlitten hat.

"Mohameds Verletzung ist schwerwiegender, er wird 21 bis 28 Tage und nicht zwei Spiele fehlen", schrieb Salahs Spieleragent Ramy Abbas Issa am Montagabend bei X, vormals Twitter. Der Stürmer werde nun in England intensiv an seiner Rückkehr auf den Platz arbeiten, sah sich am Montag aber erst einmal das Spiel seiner Ägypter gegen Kap Verde an. Ob er beim Afrika-Cup noch einmal spielen wird, ist derzeit unklar und hängt auch vom Abschneiden seiner Mannschaft ab.

Die Bedeutung Salahs für das Team ist bestens bekannt, der Offensivmann ist der beste Spieler seines Teams. Das zeigen nicht zuletzt satte 54 Tore in 96 Länderspielen. Doch auch mit ihrem Superstar hat Ägypten aus den ersten beiden Spielen nur zwei Punkte geholt. Der Afrika-Cup läuft noch bis zum 11. Februar, dann findet das Finale in Abidjan statt.