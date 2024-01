Oberschenkelzerrung: Salah fehlt Ägypten vorerst

Die Hoffnungen Ägyptens sind nicht erhört worden. Kapitän und Aushängeschild Mohamed Salah (31) fehlt seinem Land im Afrika-Cup vorerst.

Schlechte Nachrichten für Ägypten: Wie erwartet ist zwar sein linker Oberschenkel lädiert und doch ist Mohamed Salah nicht fit genug für die kommenden Spiele. Der 31-jährige Top-Spieler wird seiner Nationalmannschaft erst einmal nicht zur Verfügung stehen. Wenn es schlecht läuft, ist der Afrika-Cup für den Angreifer des FC Liverpool sogar gelaufen.

Nationalcoach Rui Vitoria hoffte umsonst

Salah, so heißt auf der "Instagram"-Seite des ägyptischen Verbandes, habe sich eine "Oberschenkelzerrung im hinteren Muskelbereich" zugezogen, das ergaben ein Ultraschall und ein MRT am Freitag. Er wird damit mindestens "die nächsten beiden Spiele der Nationalmannschaft verpassen". Die zur Auswechslung führende Blessur des angeschlagenen Kapitäns in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gegen Ghana (Endstand 2:2) war also schlimmer als zunächst gedacht. Nationalcoach Rui Vitoria war von "keinem großen Problem" ausgegangen.

Selbst wenn Ägypten ins Achtelfinale einziehen würde, wäre Salah nicht mit von der Partie, berichtet der Verband.

Das Team um den Frankfurter Omar Marmoush müsste dafür erst einmal am Montag ab 21 Uhr in seinem letzten Gruppenspiel gegen den überraschenden Tabellenführer Kap Verde bestehen, bislang sprangen lediglich zwei Remis in Gruppe B heraus. Auch Ghana und Mosambik (je ein Punkt) rechnen sich beim Turnier in der Elfenbeinküste noch Chancen aufs Weiterkommen aus.

Klopp und der LFC nicht erlöst

Liverpools Coach Jürgen Klopp, der bereits mit seinem Spieler gesprochen hatte, bangt trotz der ersten Diagnose sicher weiter. Salah war in der laufenden Premier-League-Saison an 22 der 43 Tore von Spitzenreiter LFC beteiligt (14 Treffer, acht Vorlagen).