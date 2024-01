Salah verletzt, Marmoush trifft: Ägypten erkämpft Remis gegen Ghana

Die ägyptische Nationalmannschaft hat nach einem 2:2 gegen Ghana das Weiterkommen im Afrika-Cup noch in der eigenen Hand. Der schwere Punktgewinn kam allerdings mit einem großen Wermutstropfen.

Als die großen Favoriten waren sowohl Ägypten als auch Ghana in die Gruppe B des Afrika-Cups gegangen, der Auftakt entwickelte sich allerdings für beide schnell zum Alptraum. Die Ägypter um Superstar Salah erkämpften sich erst in der Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden gegen Mosambik, während die Black Stars mit 1:2 gegen Kap Verde verloren. Im direkten Duell sollte nun für beide endlich der erste Sieg gelingen.

Doch die Verunsicherung aus dem Auftaktspiel war beiden Mannschaften deutlich anzumerken, besonders im Spiel nach vorne ging lange überhaupt nichts. Kudus mit einem Schüsschen direkt in die Arme von El-Shenawy hatte da noch die beste Möglichkeit der ersten 45 Minuten (3.).

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs sollte sich dies aber schlagartig ändern - mit dem schlechteren Ausgang für die Pharaonen. Salah griff sich an den Oberschenkel und signalisierte nach einem kurzen Gespräch mit den Teamärzten die Schock-Nachricht für Ägypten - bei ihm ging es nicht weiter (45. +2). Sofort war das Momentum auf Seiten Ghanas, was die Black Stars eiskalt ausnutzten: Kudus traf mit einem gezielten Schuss von der Strafraumkante zur Führung (45. +3).

Zum Start des zweiten Durchgangs wollte Ghana auf der Führung aufbauen, aus der Distanz verpasste Kudus jedoch seinen zweiten Treffer (50.). Doch auch Ägypten kam mit mehr Mut aus der Pause und wenig später lag der Ball auch im Netz. Abdelmonem hatte die Kugel nach einem Freistoß über die Linie gedrückt, doch der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt (51.). Ägypten war nun am Drücker und kam auch zu Chancen. Marmoush scheiterte mit einem wuchtigen Schuss allerdings an Ofori (58.).

Viele Fehler und wilde Minuten: Ägypten gleicht doppelt aus

In der Folge sollte die zweite Hälfte alles bieten, was der erste Durchgang so bitter vermissen hatte lassen. Den Anfang machte Ghanas Inaki Williams, der sich tief in der eigenen Hälfte einen bösen Fehler leistete. Sein Rückpass geriet deutlich zu kurz, Marmoush sprang dazwischen, umkurvte Ofori und schob zum 1:1 ein (69.). Lange halten sollte dieser Spielstand allerdings nicht, keine zwei Minuten später stellte Kudus mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:1 - mit ordentlicher Mithilfe von Ägyptens Schlussmann El-Shenawy (71.).

Doch auch dafür hatten die Ägypter eine Antwort und wieder sollte ein Fehler eines ghanaischen Stürmers den Ausgangspunkt bilden. Bukari, kurz zuvor für Inaki Williams eingewechselt, verlor die Kugel am eigenen Strafraum an Trezeguet. Der zögerte nicht lange und nahm Mohamed mit, der aus kurzer Distanz auf 2:2 stellte (74.).

Dabei blieb es dann auch, nach 90 Minuten stand schlussendlich ein gerechtes 2:2-Remis. Dadurch haben die Ägypter das Weiterkommen im finalen Gruppenspiel gegen Kap Verde (Montag, 21 Uhr) noch in der eigenen Hand. Ghana braucht für den Einzug ins Achtelfinale einen Sieg im Parallelspiel gegen Mosambik und muss gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen.