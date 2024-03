Verkauf der Timberwolves geplatzt: Taylor bleibt Teambesitzer

Eigentlich wollten Unternehmer Marc Lore und Ex-Baseball-Star Alex Rodriguez Ende März den Kauf der Minnesota Timberwolves und Minnesota Lynx finalisieren. Doch nun hat der aktuelle Teambesitzer Glen Taylor dem Deal den Riegel vorgeschoben.

Will die Minnesota Timberwolves nun doch nicht verkaufen: Glen Taylor (M.). imago images / ZUMA Press

Während die Minnesota Timberwolves sportlich gesehen auf dem Weg sind, ihre beste Saison seit 20 Jahren zu spielen, lief im Hintergrund der Verkaufsprozess des Franchise. Dieser hat nun allerdings ein jähes Ende gefunden: Der Deal zwischen dem aktuellen Besitzer Glen Taylor und den Interessenten Marc Lore und Alex Rodriguez ist geplatzt.

Ursprünglich hatten die beiden Parteien vor knapp drei Jahren einen Deal ausgehandelt, der schrittweise den Besitzerwechsel vorsah und ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Dollar umfassen sollte. Teil des Deals waren nicht nur die Timberwolves, sondern auch das WNBA-Team Minnesota Lynx.

Taylor erklärte am Donnerstag allerdings, dass der finale Schritt des Verkaufs nicht vollzogen werde, da Unternehmer Lore und Ex-Baseball-Star Rodriguez bestimmte Vertragsdetails nicht erfüllt hätten. Nun habe der das Team vom Markt genommen, er wolle nicht mehr verkaufen.

Lore und Rodriguez mit Vorwürfen gegen Taylor

Lore und Rodriguez widersprachen dieser Darstellung in einem Statement: "Wir haben unsere Verpflichtungen erfüllt, können die nötige Finanzierung vorweisen und sind bereit, den Kauf abzuschließen." Weiterhin warfen sie Taylor vor, den Verkaufsvertrag zu bereuen. "Das ist kurzsichtig und stört das Team und die Fans während einer historischen Saison."

Als Teil des Deals erwarben Lore und Rodriguez 2021 bereits 20 Prozent des Franchise, 2023 gingen weitere 20 Prozent an das Duo. Das Vertrauensverhältnis zwischen Taylor und Lore sowie Rodriguez soll laut ESPN in den vergangenen Jahren allerdings gelitten haben. Angeblich sollen die beiden Käufer in den vergangenen Jahren zudem Probleme gehabt haben, das nötige Geld zusammen zu bekommen.

Taylor, der im April 83 Jahre alt wird, ist seit 1994 der Teambesitzer der Timberwolves, damals kaufte er das Team für 88 Millionen Dollar. Seit der ursprünglichen Einigung bezüglich des Verkaufs dürfte der Wert des Franchise nochmals deutlich über die ausgehandelten 1,5 Milliarden Dollar gestiegen sein, nicht zuletzt wegen des aktuellen sportlichen Erfolgs und des Aufstiegs von Guard Anthony Edwards zum Superstar. Zuletzt wurden die Charlotte Hornets im Sommer 2023 beim Verkauf von Michael Jordan auf drei Milliarden Dollar bewertet.