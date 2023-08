Offiziell: Jordan verkauft die Charlotte Hornets

Nach 13 Jahren als Mehrheitseigner der Charlotte Hornets hat sich Michael Jordan endgültig zum Verkauf seiner Anteile entschieden. Wie das Team am Donnerstag bestätigte, ist der Verkauf des Franchise von der NBA-Legende an eine Gruppe um Gabe Plotkin und Rick Schnall offiziell.

Bereits im März kursierten Gerüchte, dass Jordan den Verkauf eines Teils seiner Anteile an den Charlotte Hornets in Betracht zieht. Nun ist die Einigung zwischen dem wahrscheinlich besten Basketballer aller Zeiten und Rick Schnall, einem Minderheitseigner der Atlanta Hawks, sowie Gabe Plotkin, einem Minderheitseigner der Hornets, fix.

Der Verkauf wurde mittlerweile auch von der NBA abgesegnet. Plotkin und Schnall haben damit ab sofort die Kontrolle über die Organisation. "MJ" wird allerdings als Minderheitseigner an Bord bleiben. Die genauen Anteile, die Jordan verkauft hat, und die detaillierten Summen der Transaktion sind bislang nicht bekannt. Zu der neuen Besitzergruppe gehören unter anderem auch Rapper J. Cole und Countrysänger Eric Church.

"Es war mir eine riesige Ehre, die Charlotte Hornets aus meinem Heimatstaat North Carolina über die vergangenen 13 Jahre zu führen", wird Jordan in einem Statement zitiert. "Ich weiß, dass die Hornets-Organisation in großartigen Händen ist. Ich freue mich auf die Zukunft des Teams und werde die Organisation und die Gemeinde in meiner neuen Rolle weiterhin unterstützen."

Jordan: Kaum Erfolg als Hornets-Besitzer

2010 kaufte Jordan für 275 Millionen Dollar die Mehrheit an der Franchise, deren Wert im Oktober 2022 vom Wirtschaftsmagazin "Forbes" auf 1,7 Milliarden Dollar geschätzt wurde. Laut ESPN soll der Wert der Hornets im Verkaufsprozess sogar bei drei Milliarden Dollar veranschlagt worden sein.

Seine Erfolge als Spieler konnte Jordan, sechsmaliger NBA-Champion und fünfmaliger MVP, als Eigentümer nicht wiederholen. Seit 2010 erreichte Charlotte nur zweimal die Play-offs, eine Serie konnten die Hornets allerdings nie gewinnen. Die abgelaufene Saison beendete das Team mit der zweitschlechtesten Bilanz der Eastern Conference, im Draft 2023 wählte Charlotte mit dem 2. Pick Forward Brandon Miller, der gemeinsam mit All-Star-Guard LaMelo Ball das Team in eine rosige Zukunft führen soll.