Verbandsgericht weist Trier-Klage ab: Wormatia Worms bleibt Meister

Am Samstag feierte der VfR Wormatia Worms den sportlichen Aufstieg in die Regionalliga, der am Dienstag auch am grünen Tisch einer Klage von Eintracht Trier standhielt.

Am Mittwoch beginnen die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest mit der Partie zwischen den Stuttgarter Kickers (Baden Württemberg) und Eintracht Stadtallendorf (Hessen). Klar ist seit Dienstag, dass sich aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der SV Eintracht Trier in diesen Entscheidungsspielen um das letzte noch verbliebene Viertliga-Ticket bewerben wird und Wormatia Worms seinen am Samstag sportlich fixierten ersten Platz in der Meisterrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar behalten darf.

Denn das Verbandsgericht des Fußball-Regional-Verbands Südwest (FVR) hat am späten Dienstagabend die Klage der Trierer - der sich auch der FSV Salmrohr und der FV Eppelborn angeschlossen hatten - abgewiesen. Kern des Streits war, wie die Spiele des SV Röchling Völklingen gewertet werden, der mitten in der Saison seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb genommen hatte. Der FVR hatte alle Spiele aus der Süd-Staffel der späteren Meisterrunden-Teilnehmer in der Wertung gelassen, damit diese am Ende der Spielzeit die gleiche Anzahl an Spielen wie die Teilnehmer aus der Nord-Staffel aufweisen. Eine "pragmatische Lösung" nannte das der FVR. Darunter fielen auch die beiden Wormser Siege in der Hauptrunde gegen Völklingen. In Trier (Nord-Staffel) verlangte man hingegen die Anwendung der Quotientenregel, was dem SVE mit hauchdünnem Vorsprung Platz eins in der Meisterrunde beschert hätte.

Doch das Gericht ging da nach nicht mit, jetzt darf Worms weiter feiern, Trier hingegen hat gegen Stuttgart und Stadtallendorf große Aufgaben zu bewältigen.

Auf kicker-Nachfrage verriet der Verein, dass er derzeit allerdings prüft, ob man sich in einer höheren Instanz weiterhin juristisch zur Wehr setzen wird. Gleichzeitig stellt sich der ehemalige Zweitligist auf die Saisonverlängerung ein und hat auf seiner Facebook-Seite unter anderem einige Informationen zum Ticket-Verkauf veröffentlicht.