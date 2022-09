VBL: Rekord an Teilnehmern - viele Derbys in Süd-Ost-Division

Wie die Deutsche Fußball-Liga heute verkündete, treten kommende Spielzeit 29 Klubs in der Virtual Bundesliga an. Eine Rekordzahl - in der Süd-Ost-Division warten viele Derbys.

29 Teams gehen zur Saison 2022/2023 in der Virtual Bundesliga (VBL) an den Start. Das gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in einer Mitteilung bekannt. Drei mehr als im vergangenen Jahr - neuer Rekord.

Auch deshalb wird es in der kommenden Saison wieder die Unterteilung auf zwei Divisionen geben. 15 der 29 Teams treten in der Nord-West-Division an, 14 Mannschaften in der Süd-Ost-Division.

Braunschweig nach Aufstieg spielberechtigt

Aufgestockt wird die Nord-West-Division um ein Team: Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen stiegen zu dieser Saison in die 2. Bundesliga auf, wodurch sie für die VBL spielberechtigt sind.

Alle Teams der Nord-West-Division: 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock, FC Schalke 04, FC St. Pauli, Hamburger SV, Hannover 96, Hertha BSC Berlin, Holstein Kiel, SC Paderborn, Werder Bremen, VfL Bochum, VfL Wolfsburg.

Kaiserslautern und Karlsruhe erhöhen Derby-Anzahl

Einen Abgang hat die Süd-Ost-Division zu verzeichnen: Der FC Ingolstadt - das Team von Rüdiger Rehm stieg in die 3. Liga ab. Den Platz der Schanzer nimmt der 1. FC Kaiserslautern ein, der nach vier Jahren wieder in der 2. Bundesliga spielt.

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die eSports-Abteilung des VfB Stuttgart geschlossen wurde, kehren die Schwaben zu dieser Saison wieder zurück. Erstmals in der VBL dabei: Der Karlsruher SC.

Damit wird es in der Süd-Ost-Division zu einigen weiteren Derbys kommen: Das Baden-Württemberg-Derby zwischen Stuttgart und dem KSC oder auch die Karlsruher gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zudem steigt zwischen den Pfälzern und Eintracht Frankfurt das Südwest-Derby.

Alle Teams der Süd-Ost-Division: 1. FC Heidenheim, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, Karlsruher SC, RB Leipzig, Greuther Fürth, Jahn Regensburg, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, TSG 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart

Die ersten Spieltage der Saison finden am 15. und 16. November 2022 statt, im März 2023 steht das Finale um die Deutsche Klub-Meisterschaft im eFootball an. Amtierender Deutscher Klub-Meister ist RB Leipzig.